Diretta/ Lecce Frosinone streaming video tv: ambizioni importanti (Serie B)

DIRETTA LECCE FROSINONE: PER IL LECCE TRE PUNTI FONDAMENTALI E IL FATTORE “CASA”

Lecce Frosinone, in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Ambizioni importanti per entrambe le squadre, in un campionato di Serie B da molti anni mai così avvincente ai piani alti. Dopo 4 pareggi consecutivi il Lecce è scivolato al quarto posto in classifica, restando però a -3 dalla Cremonese prima e a -2 dal Pisa secondo, con la Serie A diretta più che mai possibile per i salentini.

Il Frosinone è invece sesto a quota 51 a braccetto col Benevento, coi sanniti battuti 2-0 nell’ultimo impegno disputato dai ciociari che puntano a consolidarsi in zona play off, anche se il secondo posto è comunque lontano solo 7 punti, una distanza considerevole ma non eccessiva, a patto di centrare qualche grande colpo come sarebbe quello centrato in questa sfida a Lecce. All’andata pari a reti bianche allo “Stirpe”, 2-2 nell’ultimo precedente tra le due squadre a Lecce, datato 12 dicembre 2020.

DIRETTA LECCE FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Lecce Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Lecce Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gabriel; Calabresi; Lucioni, Dermaku, Barreca; Faragò, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Minelli; Brighenti, Gatti, Barisic, Cotali; Ricci; Canotto, Boloca, Lulic, Zerbin; Ciano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

