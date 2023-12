Diretta/ Lecce Frosinone streaming video tv: streaming tra outsider (Serie A, 16 dicembre 2023)

Lecce Frosinone, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il Lecce inizia la nuova stagione con l’obiettivo dichiarato della salvezza, replicando l’approccio dell’anno precedente. Roberto D’Aversa ha preso il timone al posto di Marco Baroni. Nonostante un inizio promettente, si è verificato un leggero calo. Il team ha accumulato 17 punti nelle prime quindici giornate, mantenendo un margine di cinque punti sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, il Lecce ha ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta contro l’Empoli, ma la squadra non conquista una vittoria da ben dieci partite.

Il Frosinone, reduce dalla promozione ottenuta la stagione scorsa con il dominio della Serie B, ha avviato la nuova stagione con l’obiettivo primario di assicurarsi la permanenza nella categoria superiore. Nonostante il cambio sulla panchina, con l’ingresso di Eusebio Di Francesco al posto di Fabio Grosso, l’inizio di campionato è stato positivo, accumulando 19 punti nelle prime quindici partite e mantenendo un vantaggio di sette punti sulla zona retrocessione. Nel recente turno, la squadra ha registrato un pareggio per 0-0 in casa contro il Torino.

LECCE FROSINONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecce Frosinonesarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Lecce Frosinone sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Lecce Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Banda. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Ibrahimovich.

LECCE FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











