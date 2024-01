Diretta/ Lecce Genoa Primavera risultato live, streaming video tv: è tutto pronto! (13 gennaio 2024)

La diretta di Lecce e Genoa Primavera promette emozioni e lotta per la risalita in classifica, con entrambe le squadre assetate di punti per migliorare la loro situazione in campionato. La partita, in programma oggi 13 gennaio alle ore 11:00, si presenta come un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di scrollarsi di dosso le difficoltà recenti. Il Genoa Primavera, pur trovandosi in una posizione di classifica non esaltante, vede in questa sfida un’opportunità per risalire la china e avvicinarsi alle posizioni più alte. Una serie di vittorie potrebbe essere il motore necessario per invertire la tendenza e dare slancio alla squadra.

D’altro canto, il Lecce Primavera arriva alla partita dopo due sconfitte consecutive, e il desiderio di invertire la rotta è palpabile. La squadra cercherà di capitalizzare il fattore campo e ritrovare la vittoria per rilanciarsi in classifica. Entrambe le formazioni, nonostante i risultati recenti non brillanti, avranno l’opportunità di dimostrare il proprio valore sul terreno di gioco. Il match si preannuncia quindi avvincente, con entrambe le squadre intenzionate a lottare fino all’ultimo minuto per conquistare i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica. Sarà interessante vedere come si evolverà la partita e se qualche giovane talento emergente potrà farsi notare nel contesto di questa sfida cruciale.

DIRETTA LECCE GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di lecce Primavera, cosi come tutto il campionato giovanile, sarà disponibile in chiaro sul canale di Sportitalia al numero 60 del digitale terrestre, per chi si collegasse da Sky invece, il canale della piattaforma italiana è il 5060.

DIRETTA LECCE GENOA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Lecce Genoa Primavera, in programma oggi alle 11:00, si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per risalire in classifica. Vediamo come potrebbero schierarsi le due formazioni in questo importante confronto. Il Lecce Primavera dovrebbe adottare un modulo 3-4-3, con Esposito che agirà come braccetto di destra, portando il suo talento nella fase offensiva. In attacco, spazio a Daka, un elemento che può essere decisivo nella ricerca della vittoria, mentre Samek sarà chiamato a dirigere il centrocampo con la sua esperienza e intelligenza tattica.

Il Genoa Primavera risponderà presumibilmente con un 3-4-2-1, schierando Romano come unica punta centrale. Arbosciello avrà il compito di comandare il centrocampo, cercando di dettare i tempi del gioco e supportare le fasi offensive e difensive. In porta, ci sarà Calvani, pronto a difendere la porta genoana. Entrambe le formazioni sembrano orientate a presentare schieramenti offensivi, indicando una partita aperta e ricca di spettacolo. La gara potrebbe riservare sorprese e offrire l’opportunità a giovani talenti di emergere e mettersi in mostra. La posta in palio è alta, e entrambe le squadre cercheranno con determinazione di conquistare i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. Sarà interessante vedere come si svilupperà la partita e quale squadra riuscirà a prevalere in questo importante confronto.

LECCE GENOA PRIMAVERA, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere sui piccoli talenti del nostro calcio in questa diretta di Lecce Genoa Primavera, sappiate che sulla Snai il segno 1 viene dato a 1,7, il pareggio su Intralot a 2,1 e la vittoria del Genoa a 1,4 su Better.











