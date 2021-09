Diretta/ Lecce Genoa Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: la sblocca Bamba!

DIRETTA LECCE GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0) INTERVALLO

Diretta Lecce Genoa primavera: si è appena chiuso il primo tempo del bel match per la 4^ giornata di campionato e al duplice fischio dell’arbitro sono i liguri ad essere in vantaggio per 1-0 sul tabellone del risultato. Dunque fin da subito gran scintille in terra pugliese: pure in partenza entrambi i club impostato subito un ritmo interessante, con i rossoblu subito protagonisti di alcune belle azioni.

Pure i padroni di casa non si fanno attendere e presto entrano in partita: con Felici e Burnete, i giallorossi reagiscono con forza, ma al 23’ sono gli ospiti ad esultare. Infatti è Bamba a trovare il gol del vantaggio per il Genoa primavera, ben approfittando di alcune sviste in difesa dei rivali. Sotto di un gol il Lecce primavera prova a reagire e arrivano alcun belle occasioni per i ragazzi di Greico: pure però la sorte non è dalla loro parte. Al duplice fischio dell’arbitro è 1-0 per gli ospiti sul tabellone. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LECCE GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

SI COMINCIA!

Si accende la diretta tra Lecce e Genoa primavera, bella sfida per la 4^ giornata di campionato: prima di dare la parola al campo andiamo però a vedere che ci riserva anche lo storico che unisce i due club. Pure non abbiamo a disposizione alcun dato: in occasioni ufficiali, mai le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto e dunque questa è sfida completamente inedita.

Pure vale la pena ricordare che i pugliesi si approcciano a questa 4^ giornata pur vantando un ottimo stato di forma, con due pareggi e altrettante vittorie alle ultime 4 uscite (tra campionato e coppa): mentre non possiamo dire la stessa cosa del Genoa primavera, che pure nelle ultime 4 sfide ha realizzato due successi ma anche due sonanti KO, l’ultimo contro l’Alessandria in Coppa, solo pochi giorni fa. Ora diamo la parola al campo, via! (agg Michela Colombo)

RISULTATO IN EQUILIBRIO

Lecce Genoa, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 13.00 presso l’Heffort Sport Village sarà un sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Salentini al top dopo gli ultimi risultati, la vittoria di Verona e il successo in Coppa Italia contro la Salernitana hanno aumentato l’autostima del gruppo giallorosso, con il Lecce che resta imbattuto dall’inizio della stagione pur essendo una neopromossa, con una difesa dimostratasi molto efficace e un attacco che ha colpito in tutti i match fin qui disputati dalla squadra allenata da Vito Grieco.

Il Genoa invece, dopo il convincente successo in campionato sul campo del Sassuolo, non è riuscito a dar seguito a questa vittoria cadendo a sorpresa in casa contro l’Alessandria in Coppa Italia. Alti e bassi che hanno investito i giovani Grifoni anche in campionato, prima del blitz di Sassuolo era arrivata la sconfitta interna contro il Cagliari: 6 punti in tre partite di campionato sono comunque un buon bottino per i rossoblu che in Coppa Italia hanno però dato ancora l’impressione di dover trovare la giusta continuità nel loro cammino.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Lecce Genoa, match che andrà in scena all’Heffort Sport Village. Per il Lecce, Vito Grieco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Scialanga, Lemmens, Hasic, Ciucci; Macrì, Vulturar, Salomaa; Burnete, Canellas, Back. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Mitrovic; Boci, Colcano, Marcandalli, Gjini; Accornero, Sadiku, Vassallo; Palella, Bamba, Besaggio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Heffort Sport Village, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

