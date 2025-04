DIRETTA LECCE GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta Lecce Genoa Primavera, e possiamo dire che si tratti di una partita che non ha troppi precedenti: ne contiamo appena cinque che fanno riferimento alle ultime quattro stagioni, spicca il fatto che non ci siano mai stati pareggi e il bilancio racconta di tre vittorie del Genoa e due del Lecce, che in casa si è imposto una sola volta in una sfida molto bella. Era il gennaio dello scorso anno: il grande protagonista era stato Jeppe Corfitzen, autore di una doppietta con gol decisivo segnato al 91’ minuto, tre gol con il piede sinistro per battere un Genoa che era andato a segno con Jeff Ekhator e il rigore di Marco Romano.

Delle tre vittorie del Genoa, due sono arrivate in casa e una in trasferta: per trovare il blitz in Salento dobbiamo tornare al primo incrocio tra queste due squadre, precisamente nel settembre 2021, in quel caso al Grifone era bastato un solo gol che era stato realizzato a metà del primo tempo, grazie ad Adam’s Bamba. Possiamo infine citare che per Giuseppe Scurto, allenatore del Lecce Primavera, questa sarà la nona sfida contro il Genoa: ne ha vinte tre, con un pareggio e quattro sconfitte, oggi potrebbe portare il bilancio in parità ma vedremo quello che ci dirà il campo, infatti è davvero arrivato il momento di vivere insieme l’interessante diretta Lecce Genoa Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA LECCE GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Lecce Genoa Primavera? L’evento sarà trasmesso gratuitamente e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming invece potrete farlo sul’app o sito di Sportitalia.

LECCE GENOA PRIMAVERA, SI GIOCA IN PUGLIA

Alla ricerca dei punti perduti. La diretta Lecce Genoa Primavera vede sfidarsi due squadre che ormai da tempo non trovano il sorriso. Infatti i pugliesi non vince dall’8 marzo mentre i liguri dal 2. Appuntamento per domenica 6 aprile 2025 alle ore 11:00.

Il Lecce come detto sono tre partite che non conquista i tre punti, esattamente dall’1-0 inflitto al Verona. Da lì in poi ben due sconfitte di fila contro Milan e Atalanta, rispettivamente per 1-0 e 2-1, più il 2-2 in casa del Cagliari.

Il Genoa invece aveva giocato un febbraio spettacolare con le vittorie contro Empoli, Torino e Udinese. È arrivata poi la sconfitta con la Lazio, una ripresa col Monza (4-3 per i rossoblu) per poi registrare tre ko consecutivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE GENOA PRIMAVERA

Il Lecce Primavera giocherà con il modulo 4-3-3 con Rafaila in porta, protetto da Ubani, Pehlivanov, Esposito e Addo. A centrocampo spazi a Yilmaz, Kovac e Gorter mentre in attacco saranno titolari Winkelmann, Bertolucci e Mboko

Il Genoa Primavera risponde con lo stesso assetto tattico: Lysionok tra i pali, difeso da Arata e Marconi come terzini e il duo centrale Barbini-Ferroni. Nella zona nevralgica del campo ecco Arboscello, Rossi e Carbone mentre davanti Dorgu, Nuredini e Ghirardello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE GENOA PRIMAVERA

Il successo del Lecce Primavera è quotato a 1.78, meno rispetto ai 3.60 del 2 fisso. Il pareggio lo troviamo invece a 3.66 con Gol a 1.57 e No Gol a 2.16.