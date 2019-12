Diretta Lecce Genoa/ Streaming video DAZN: sfida cruciale per la salvezza (Serie A)

Lecce Genoa sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi, ed è il lunch match della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, in programma alle 12.30 di domenica 8 dicembre presso lo stadio “Via del Mare”. Un confronto decisamente atteso e sentito dai due club così come dalle loro rispettive tifoserie, consapevoli di come in palio vi sia qualcosa di più dei canonici tre punti: avere la meglio sull’avversario significherebbe avvantaggiarsi in ottica scontri diretti e, dunque, in chiave salvezza. Un match al quale le due compagini giungono sull’onda lunga di stati emotivi completamente antitetici. I giallorossi, infatti, sono reduci dal clamoroso successo esterno ai danni della Fiorentina, griffato all’alba della ripresa da un sigillo di La Mantia, che ha permesso ai salentini di portarsi a due sole lunghezze di ritardo in classifica dalla Viola (in settimana invece è arrivato un pesantissimo tonfo a Ferrara in Coppa Italia, ma con tante seconde linee in campo). Il Grifone, invece, è uscito sconfitto dall’anticipo casalingo di sabato, che ha visto il Torino imporsi al “Luigi Ferraris” grazie a una rete di Bremer, giocatore in realtà non così avvezzo al gol. I liguri, dopo il cambio di allenatore e la panchina affidata a Thiago Motta, non sembrano riuscire ancora a svoltare e si trovano coinvolti nella bagarre della zona retrocessione, al terz’ultimo posto; in Coppa Italia hanno sofferto e rimontato l’Ascoli, e sono dunque agli ottavi. Un’eventuale vittoria in landa pugliese sancirebbe il terzo trionfo in campionato per i rossoblù, che fin qui hanno perso 8 gare, pareggiandone 4.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Genoa sarà garantita da DAZN, come puntualmente accade per tutti gli incontri di Serie A in programma alle 12.30 della domenica. Il match sarà visibile in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente oppure mediante la sua app ufficiale o, ancora, sulla piattaforma satellitare di Sky (canale 209) con gli abbonati da oltre tre anni al satellite che, in maniera gratuita e senza essere clienti DAZN, avranno accesso alla visione del match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE GENOA

Proviamo ora a ipotizzare le formazioni di Lecce Genoa e ad anticipare il duello tattico che vedrà coinvolti i tecnici Fabio Liverani e Thiago Motta. I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-1-2, affidandosi ai guantoni del brasiliano Gabriel per difendere la propria porta dagli assalti avversari. La linea difensiva a 4 dovrebbe essere formata da Rispoli, Lucioni, Dell’Orco e Calderoni, mentre i tre moschettieri della linea mediana saranno con ogni probabilità Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli, con Shakhov pronto a svariare sulla trequarti, alle spalle delle punte Farias e La Mantia. Gli ospiti, dal canto loro, proporranno un modulo quasi speculare, il 4-3-3. Fra i legni stazionerà l’insostituibile Radu, una delle note più liete di questa stagione fin qui amara per i liguri. Nel reparto arretrato, da destra a sinistra spazio a Ghiglione, Romero, Goldaniga e Criscito. A centrocampo saranno Cassata, Schöne e Sturaro a coprire le spalle al tridente Pandev-Pinamonti-Agudelo. Nel Lecce squalificati Lapadula e Rossettini, indisponibili Majer, Falco, Mancosu, Meccariello e Dumancic. Il Genoa sarà ancora privo di Kouame (stagione finita).

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico equilibrato, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 e il segno 2 sono infatti quotati entrambi a 2,60, mentre l’X paga 3,45 volte l’importo giocato. L’Under e l’Over 2,5 si attestano rispettivamente a 2,05 e 1,70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA