Diretta/ Lecce Inter Primavera, streaming video tv: nerazzurri pronti alla svolta?

DIRETTA LECCE INTER PRIMAVERA: MENEGHINI A UN BIVIO

Lecce Inter primavera, in diretta sabato 18 novembre 2021 alle ore 11.00 presso l’Heffort Sport Village, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Nerazzurri al bivio dopo l’ultimo pareggio contro il Genoa, che ha lasciato al terzo posto la squadra di Chivu in compagnia di Cagliari e Napoli, col Torino passato momentaneamente da solo al secondo posto e la Roma primavera che sembra irraggiungibile in vetta alla classifica.

Il Lecce primavera resta in zona play out, terzultimo in classifica dopo due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Juventus, partite comunque dal coefficiente di difficoltà abbastanza elevato per i salentini, che hanno però ottenuto finora solamente una vittoria in campionato, troppo poco per pensare a una salvezza quantomeno tranquilla: ci sarà da soffrire anche se le distanze in classifica sono piuttosto strette anche sul fondo.

DIRETTA LECCE INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Inter Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Lecce Inter Primavera, match che andrà in scena all’Heffort Sport Village. Per il Lecce, Vito Grieco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Lemmens, Russo, Torok, Nizet; Daka, Vulturar, Macrì; Salomaa, Burnete, Back. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Rovida; Silvestro, Moretti, Fontanarosa, Pelamatti; Casadei, Cecchini Muller, Andersen; Iliev; Curatolo, Satriano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Heffort Sport Village, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



