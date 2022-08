Diretta/ Lecce Inter streaming video tv: entusiasmo salentino (Serie A)

DIRETTA LECCE INTER: PARTITA PIENA DI EMOZIONI E DI GOL!

Lecce Inter, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Entusiasmo salentino per un ritorno in Serie A desiderato per due stagioni: 19.000 abbonati sono la misura eloquente di quanto i tifosi giallorossi siano pronti ad affrontare una stagione stimolante, partita però col passo falso in Coppa Italia, in cui il Lecce si è fatto eliminare in casa dal Cittadella.

L’Inter riparte con Romelu Lukaku di nuovo in squadra ma anche con obiettivi di mercato sfumati come Dybala e Bremer. Simone Inzaghi riparte da una squadra che ricalca quella dell’anno scorso, senza aver perso Skriniar in difesa e con la voglia di riscattare la beffa dello Scudetto perso d’un soffio nella scorsa stagione contro il Milan. Il 19 gennaio 2020 Lecce e Inter hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente allo stadio Via del Mare. Al 29 gennaio 2012 risale l’ultima vittoria dei salentini con un gol di Giacomazzi, l’Inter non vince a Lecce dallo 0-3 del 7 febbraio 2009.

DIRETTA LECCE INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Lecce e Inter? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 1^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER

Le probabili formazioni della diretta Lecce Inter, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 9.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.30.











