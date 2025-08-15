Diretta Lecce Juve Stabia streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA LECCE JUVE STABIA (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO!

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Lecce e Juve Stabia sono da poco rientrate negli spogliatoi sull’1 a 0. Passano minuti e dopo aver fallito un’altra chance al 22′ su un errore di Bellich, Krstovic trasforma al 27′ il calcio di rigore assegnato su segnalazione del VAR per fallo di mano di Battistella. Le Vespe mancano il pari con Carissoni al 32′ ed al 45′ Falcone interviene su Candellone prima che Leoni calci alto al 45’+3′. Il Lecce rimane in inferiorità numerica dal 45’+4′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Banda, reo di un fallo da dietro su Mosti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

COME SEGUIRE LA DIRETTA LECCE JUVE STABIA IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta Lecce Juve Stabia sarà in chiaro sul canale 20, e di conseguenza avrete a disposizione la diretta streaming video tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

AVVIO DI PARTITA

In Puglia la partita tra Lecce e Juve Stabia è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa sparano alto di testa da corner con Kouassi al 12′ e gli ospiti si rendono pericolosi mandando la sfera sopra la traversa con Leone al 10′. Gli uomini di mister Di Francesco si disperano al 18′ quando Krstovic per poco non centra il bersaglio. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3) – Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Banda. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Morente, Rafia, Berisha, N’Dri, Veiga, Ramadani, Camarda, Sottil, Gorter, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco. JUVE STABIA (4-4-2) – Confente; Ruggero, Bellich, Stabile, Carissoni; Mannini, Leone, Battistella, Mosti; Piscopo, Candellone. A disposizione: Signorini, Boer, Burnete, Buglio, Pierobon, Varnier, Baldi, De Pieri, D’Amore, Maistro, Cacciamani, Louati. Allenatore: Ignazio Abate. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AL VIA DEL MARE PER LA COPPA!

Alle ore 20:45 di venerdì 15 agosto 2025 la diretta Lecce Juve Stabia va in scena allo stadio Via del Mare, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026: esordio per queste due squadre nella competizione, una chiara favorita che è la compagine salentina, pronta a disputare un altro campionato in Serie A.

Il Lecce, salvatosi ancora una volta, ha scelto di cambiare allenatore: fuori Marco Giampaolo che era arrivato in corsa, dentro Eusebio Di Francesco e sarà lui a doversi riscattare, viste le beffarde retrocessioni recenti che sono maturate prima sulla panchina del Frosinone e poi su quella del Venezia, sempre all’ultima giornata.

Cambio di allenatore anche per la Juve Stabia: Guido Pagliuca, che prima ha timbrato la promozione e poi ha portato le Vespe ai playoff di Serie B, ha scelto l’Empoli e così la squadra gialloblu è stata affidata a Ignazio Abate, l’anno scorso protagonista di un ottimo campionato di Serie C con la Ternana.

Tra un esonero rientrato e un poi effettivamente arrivato, il giovane tecnico dovrà provare quantomeno a confermare la squadra nei piani alti della classifica cadetta; l’antipasto è rappresentato da questa diretta Lecce Juve Stabia per la Coppa Italia, ora analizziamo le possibili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVE STABIA

Per la diretta Lecce Juve Stabia possiamo ipotizzare un 4-3-3 da parte di Eusebio Di Francesco, il neo capitano Wladimiro Falcone andrà in porta e al centro, dopo l’addio di Baschirotto, si candida Matias Perez che però parte alle spalle di Gaspar e Tiago Gabriel. Guilbert e Gallo i possibili terzini, almeno quelli che in teoria sarebbero titolari per la stagione; poi ecco un centrocampo nel quale Pierret tira le fila in compagnia di Helgason e Lassana Coulibaly, davanti c’è curiosità sia per Riccardo Sottil che per Camarda e sarebbe Pierotti a completare il tridente, da capire invece l’utilizzo di Krstovic per ora rimasto a Lecce.

Per la sua Ternana Abate potrebbe puntare sul 4-2-3-1: secondo questo modulo avremmo Ruggero e Bellich (o Varnier) da centrali a protezione di Boer o Confente che si sfidano tra i pali, Mattia Mannini e D’Amore possono essere i due terzini e a centrocampo i due schierati davanti alla difesa sono Leone e Buglio con Maistro che se la gioca. Andiamo poi alla trequarti dove la gioventù di De Pieri si sposa con la maggiore esperienza di Piscopo e Nicola Mosti; il grande ex Burnete, ancora di proprietà salentina, potrebbe essere la prima punta ma se la deve vedere sia con Candellone che con Tomi Petrovic, entrambi confermati.