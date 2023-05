Diretta/ Lecce Juventus Primavera (risultato finale 1-1): gol di Corfitzen e Anghelé!

DIRETTA LECCE JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)

Lecce Juventus Primavera 1-1: il risultato finale sancisce la divisione della posta nella partita in Puglia per il Campionato Primavera 1, con gol di Corfitzen per il Lecce e Anghelé per la Juventus. I giallorossi salentini restano primi in classifica con 60 punti, nonostante la frenata nelle ultime giornate, mentre la Juventus sale a quota 47 punti e continua ad inseguire un posto nei playoff per lo scudetto.

DIRETTA/ Verona Udinese Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

Il risultato di Lecce Juventus Primavera si è sbloccato al 60’ minuto di gioco: pallone vagante dentro l’area bianconera, il difensore Huijsen viene tradito dal rimbalzo del pallone, ne approfitta Corfitzen che di testa beffa Daffara e porta in vantaggio il Lecce. Al minuto 84 tuttavia la Juventus riesce a pareggiare con il gol di Anghelé, che sfrutta nel migliore dei modi una splendida imbucata di Turicchia. Nel finale vengono espulsi Maressa e Savona, ma il risultato non cambia più e gli ospiti strappano il pareggio pur chiudendo in nove uomini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Juventus Lecce (2-1) gol e highlights: Vlahovic firma il successo!

LECCE JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Juventus Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SI GIOCA

Tra pochissimo prenderà il via la diretta di Lecce Juventus Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Lecce Primavera arriva da un pareggio e una sconfitta, ma naturalmente i giovani giallorossi restano la magnifica capolista del campionato, dal momento che la classifica ci parla di 59 punti totali, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Lecce è ovviamente assai positiva (+26), a causa di 51 gol segnati a fronte dei 26 invece subiti.

Diretta/ Juventus Lecce (risultato finale 2-1): palo di Danilo nella ripresa!

La Juventus Primavera arriva invece da un periodo complicato anche se ha vinto due delle ultime tre partite. I bianconeri globalmente hanno raccolto finora 46 punti, i numeri dopo le prime ventinove giornate ci parlano di tredici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte, con 62 gol segnati e 52 invece subiti, quindi una differenza reti che è senza ombra di dubbio positiva (+10). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Lecce Juventus Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SALENTINI FAVORITI!

Lecce Juventus, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri a un passo dai play off, l’ultima importante vittoria contro la Roma ha portato la Juventus a -1 dal Frosinone e dal sesto posto, con la prospettiva di partecipare alla post season ancora concreta.

Il Lecce dopo una lunga cavalcata che l’ha portato in solitudine in testa alla classifica è stato costretto a fermarsi perdendo in casa del Milan ma mantenendo comunque il primo posto con 7 lunghezze di vantaggio sul Torino secondo. Nel match d’andata la sfida tra Juventus e Lecce si è risolta con un pari a reti bianche, il 16 aprile 2022 è terminato con un pari col punteggio di 1-1 l’ultimo precedente nel Salento tra le due formazioni nel campionato Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; McJannet, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Fuscaldo; Bassino, Nzouango, Citi; Maressa, Nonge, Doratiotto, Rouhi; Anghelè, Mancini, Mbangula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE JUVENTUS PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











© RIPRODUZIONE RISERVATA