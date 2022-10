Diretta Lecce Juventus/ Streaming video tv: cercasi riscatto (Serie A)

DIRETTA LECCE JUVENTUS: BARONI VUOE FARE UNO SGAMBETTO AD ALLEGRI!

Lecce Juventus, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 18.00 dallo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Due squadre a caccia di riscatto e alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica.

Probabili formazioni Lecce Juventus/ Diretta tv: Di Maria è ancora assente

Il Lecce occupa il quart’ultimo posto con 8 punti nelle prime undici giornate, frutto di una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte. I giallorossi hanno raccolto due punti nelle ultime quattro gare, nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Bologna. La Juventus, invece, è ottava a quota 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Vittoriosa da due giornate in Serie A, la Vecchia Signora arriva a questo appuntamento dalla sconfitta per 4-3 contro il Benfica in Champions League.

Probabili formazioni Lecce Juventus/ Quote: la "strana coppia" davanti? (Serie A)

COME VEDERE LA PARTITA LECCE JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Lecce Juventus non sarà una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lecce Juventus sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta/ Bologna Lecce (risultato finale 2-0): Orsolini sfiora il tris!

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS

Qualche nodo da sciogliere per Baroni e Allegri, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lecce Juventus. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 4-3-3: Falcone, Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella, Gonzalez, Hjulmand, Askildsen, Strefezza, Ceesay, Banda. Diverse assenze, invece, per i bianconeri: oltre i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e Pogba, out Akè, De Sciglio, Di Maria, Bremer, Paredes, Vlahovic. Vecchia Signora schierata con il 3-5-2: Perin, Danilo, Bonucci, Rugani, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si profila una facile vittoria dei bianconeri secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Lecce Juventus grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria del Lecce è a 5,30, il pareggio è a 3,50, mentre il successo della Juventus è a 1,73. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,70 e Over 2,5 a 2,02. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA