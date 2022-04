Diretta/ Lecce Juventus streaming video tv: salentini sul filo (Primavera)

DIRETTA LECCE JUVENTUS: JUVE FAVORITA!

Lecce Juventus, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 10.30 presso l’Heffort Sport Center sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Salentini sul filo, in bilico tra play out e salvezza diretta dopo le ultime due vittorie consecutive contro Napoli e Fiorentina che li hanno prepotentemente riportati in carreggiata. Lecce ora a quota 33 punti, a una sola lunghezza di distanza dal Verona quintultimo e dalla possibilità di salvarsi senza gli spareggi.

Diretta/ Fiorentina Lecce Primavera (risultato finale 1-3): colpo pugliese a sorpresa

La Juventus si è ripresa il quinto posto tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. I bianconeri hanno sfruttato il turno di campionato che li vedeva opposti al Pescara fanalino di coda della classifica e sono ora a +5 sulla Sampdoria settima, virtualmente sicuri dell’accesso ai play off. Nel match d’andata giocato in casa della Juventus il Lecce ha imposto il pari con il punteggio di 1-1 ai ragazzi allenati da Bonatti.

DIRETTA/ Lecce Napoli Primavera (risultato finale 1-0): espulso Barba tra gli ospiti!

DIRETTA LECCE JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Juventus Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Juventus Primavera, match che andrà in scena all’Heffort Sport Center. Per il Lecce, Vito Grieco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Samooja; Hasic, Scialanga, Lemmens, Daka; Salomaa, Vulturar, Johannsson; Pascalau, Carrozzo, Canellas. Risponderà la Juventus allenata da Andrea Bonatti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo.

Diretta/ Lecce Spal (risultato finale 1-0) video tv: la decide Helgason!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA