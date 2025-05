DIRETTA LECCE LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1): TUTTO NEL PRIMO TEMPO

Lecce Lazio Primavera 1-1: il campionato 1 finisce con un pareggio per le due squadre, un risultato che come già detto non cambia un destino che era già segnato. Decidono i gol di Valerio Gelli e Enes Yilmaz nel primo tempo, la ripresa regala ben poco; la Lazio termina il suo torneo con una serie di quattro partite senza vittorie, mancando così la qualificazione ai playoff che sarebbe potuta essere alla portata perché la classifica racconta di un nono posto a -5 dal Milan ultimo a entrare nella post season, chiudendo meglio i biancocelesti avrebbero potuto replicare il risultato dello scorso anno.

Il Lecce invece ha 50 punti, gli stessi del Cesena: dodicesimo posto per una squadra che due anni fa ha vinto lo scudetto di categoria ma poi non ha saputo confermarsi quando i grandi protagonisti di quella stagione sono andati a giocare in prima squadra o altrove, e dire che il Lecce aveva trovato una buona striscia di risultati ma poi le ultime tre sono andate male. Per queste due squadre dunque l’appuntamento con il campionato Primavera 1 è alla prossima stagione, nella speranza che la competitività per i playoff possa tornare nell’immediato. (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): INTERVALLO

Lecce Lazio Primavera 1-1: si va all’intervallo in parità nella partita valida per l’ultima giornata del campionato 1, un match che possiamo dire segua il copione di fine stagione tra due squadre che ormai hanno ben poco da chiedere, visto che entrambe sono escluse dai playoff ormai da tempo e tra l’altro si possono anche dire deluse, ricordando che i biancocelesti l’anno scorso erano stati la grande rivelazione da neopromossa mentre i salentini solo l’anno precedente avevano vinto un bellissimo scudetto, non riuscendo poi a confermarsi e anzi facendo parecchia fatica.

Ad ogni buon conto nella partita di questa mattina è stata la Lazio a portarsi in vantaggio, timbrando il cartellino al 25’ minuto di gioco con Valerio Gelli; la risposta del Lecce è arrivata proprio sul finale di frazione, autore del gol del pareggio Enes Yilmaz. La Lazio ha anche perso Valerio Farcomeni, sostituzione forzata con Leonardo Di Tommaso che ne ha preso il posto; adesso sarà interessante vedere come finirà questa partita, che conterà poco per la classifica finale del campionato Primavera 1 ma può regalarci ancora qualche emozione. (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, inizia la diretta Lecce Lazio Primavera con i giovani salentini a caccia di una vittoria che manca da un secondo turno di Coppa Italia nel novembre 2022, anno in cui il Lecce aveva poi festeggiato lo scudetto e nel quale la Lazio era stata spazzata via con un 5-0 che ci aveva subito raccontato della competitività della squadra di Federico Coppitelli, che quel giorno aveva segnato quattro gol nel solo primo tempo con Emin Hasic, Rares Burnete e la doppietta di Jeppe Corfitzen, andando poi a chiudere i conti ad un quarto d’ora dal termine con Giulio Carrozzo, nomi che poi avremmo imparato a conoscere nell’arco dell’anno.

La Lazio invece può schierare un ancor più clamoroso 7-0 che risale ormai al febbraio 2012, mentre se parliamo di vittorie in Puglia la più recente è il 2-1 dell’ottobre 2021, curiosamente sempre per il secondo turno di Coppa Italia, decisivo Valerio Crespi che aveva segnato entrambe le reti della Lazio inframmezzate dal temporaneo pareggio del Lecce ad opera di Razvan Pascalau. Adesso non vediamo l’ora di conoscere l’esito di questa partita, di conseguenza possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché finalmente la diretta Lecce Lazio Primavera sta davvero per iniziare! (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE LAZIO PRIMAVERA, ZERO OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Si gioca domenica 18 maggio 2025 alle ore 11:00 la diretta Lecce Lazio Primavera. Presso lo Stadio Comunale di San Pietro in Lama va in scena una partita che vedrà protagoniste due compagini incapaci di raggiungere nuovi obiettivi in quest’ultima giornata della stagione regolare 2024/2025. I padroni di casa, battuti in trasferta dal Sassuolo U20 nello scorso weekend, si trovano in tredicesima posizione con quarantanove punti. Per i biancocelesti perdere vorrebbe rischiare di essere sorpassati dalla Cremonese U20 o raggiunti dall’Atalanta U20 ma vincere potrebbe invece consentire loro di scavalcare Cesena U20 e Genoa U20 per acciuffare i pari età del Torino.

Un discorso molto simile può valere pure per la formazione ospite, sconfitta pure lei ma tra le mura amiche dalla Fiorentina U20. I biancocelesti hanno racimolato cinquantacinque punti dall’avvio dell’annata calcistica e possono solo sperare di acchiappare la coppia formata da Cagliari e Milan, adesso a più tre, se dovessero conquistare la posta in palio. Occhi però anche al Torino U20, che ha segnato un gol in più nel confronto relativo agli scontri diretti, pronto a concludere nella parte sinistra della graduatoria al posto dei laziali.

DIRETTA LECCE LAZIO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Lazio Primavera dovrebbero subire qualche modifica rispetto agli schieramenti ammirati nelle ultime partite disputate dalle rispettive compagini poichè hanno entrambe subito una sconfitta nel turno precedente. Il tecnico Giuseppe Scurto potrebbe dunque scegliere di cambiare qualcosa nel 4-3-3 con Rafaila, Udani, Esposito, Pehlivanov, Addo, Kovac, Regetas, Winkelmann, Monache, Knutsen e Yilmaz visto contro il Sassuolo U20.

Pure lo speculare modulo 4-3-3 con Renzetti, Zazza, F. Bordon, R. Bordon, Milani, Farcomeni, Nazzaro, Munoz, Cuzzarella, D’Agostini e Pinelli è a rischio riconfermare da parte di mister Sergio Pirozzi se si pensa al KO rimediato in casa con la Fiorentina U20.

DIRETTA LECCE LAZIO PRIMAVERA, LE QUOTE

Per i siti di scommesse come Bwin, la diretta Lecce Lazio dovrebbe vedere come risultato più probabile la vittoria dei biancocelesti che infatti viene data a 2.25, come seconda quota in ordine di probabilità c’è la vittoria dei giallorossi che è pagata 2.55, a chiudere infine il pareggio che è fissato a 3.40 ed è ritenuto praticamente impossibile