Diretta Lecce Lazio Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita (oggi domenica 28 settembre 2025)

DIRETTA LECCE LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci attende una sfida di ottima tradizione con la diretta Lecce Lazio Primavera: si arriva in doppia cifra con le partite giocate dal febbraio 2012 in poi, con la Lazio in vantaggio grazie a cinque vittorie a fronte di due successi per il Lecce e tre pareggi, che però curiosamente sono arrivati tutti nelle ultime quattro partite. Di recente quindi domina il segno X, che è stato il verdetto di entrambe le sfide dello scorso Campionato Primavera 1.

DIRETTA/ Milan Lecce (risultato finale 3-0): quattro legni per i rossoneri! (23 settembre 2025)

L’andata in casa della Lazio terminò per 2-2 venerdì 29 novembre 2024, mentre il ritorno fu naturalmente in casa del Lecce domenica 18 maggio scorso e ci fu un pareggio per 1-1. Di conseguenza, nella diretta Lecce Lazio Primavera l’ultimo successo capitolino è il 2-1 casalingo di domenica 14 aprile 2024, mentre il Lecce ha ottenuto l’ultima vittoria con un perentorio 5-0 in casa mercoledì 9 novembre 2022. Si confermerà la tradizione recente dei pareggi in questo incontro oppure qualcuno farà bottino pieno oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Milan Lecce/ Quote: rientra Maignan (Coppa Italia, oggi 23 settembre 2025)

LECCE LAZIO PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Lecce Lazio Primavera in tv sarà garantita da Sportitalia, con l’emittente che quindi offrirà anche i servizi relativi alla diretta streaming video per la partita.

LECCE LAZIO PRIMAVERA: A CACCIA DELLA SVOLTA

Saranno punti pesanti per entrambe le squadre quelli in palio nella diretta Lecce Lazio Primavera che ci terrà compagnia alle ore 11.00 di stamattina, domenica 28 settembre 2025, per la sesta giornata del Campionato Primavera 1 che fino a questo momento non è stato particolarmente positivo per pugliesi e capitolini.

Il Lecce Primavera ha lottato con onore settimana scorsa in casa della Fiorentina, ma ha perso per 3-2 e così ha subito bloccato il momento positivo generato dalla precedente vittoria contro il Monza, che era stata il primo risultato utile dopo le tre sconfitte su altrettante partite disputate nel mese di agosto.

DIRETTA/ Lazio Monza Primavera (risultato finale 0-1): sfida decisa dal gol di Reita! (22 settembre 2025)

La Lazio Primavera sta un po’ meglio con 6 punti, ma anche i biancocelesti sono reduci da una sconfitta forse inattesa, in casa contro il Monza, che ha bruscamente interrotto il rilancio con le due vittorie nei turni precedenti, dopo che l’inizio di campionato aveva portato due ko consecutivi.

Insomma, in entrambi i casi pessimi inizi, poi segnali di ripresa frenati però con la sconfitta nella scorsa giornata. Adesso naturalmente c’è una nuova occasione di ripartire e muovere la classifica grazie alla diretta Lecce Lazio Primavera, ma chi ne sarà capace questa mattina in terra salentina?

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LAZIO PRIMAVERA

Simone Schipa deve fare i conti con la squalifica di Esteban, quindi il centravanti titolare dei pugliesi potrebbe essere Esposito nelle probabili formazioni della diretta Lecce Lazio Primavera. Il modulo è il 4-3-3, i due esterni d’attacco potrebbero essere Laerke e Onyemachi, con il trio di centrocampo formato da Milojevic, Gorter e Di Pasquale ed infine la difesa a quattro con Kozarac, Pehlivanov, Pacia e Dalla Costa possibili titolari davanti al portiere Penev.

Anche la Lazio di Francesco Punzi dovrebbe affidarsi al 4-3-3 come modulo tattico, in porta Bosi e davanti a lui la difesa a quattro con i centrali Bordon e Bordoni e i due terzini Ferrari e Calvani. A centrocampo potrebbero partire dall’inizio Gelli, Pinelli e Marinaj, infine nel tridente d’attacco biancoceleste potremmo vedere le ali Cuzzarella e Fernandes ai fianchi della prima punta Sulejmani.