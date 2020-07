Diretta Lecce Lazio/ Streaming video tv: immediato riscatto per Inzaghi? (Serie A)

Lecce Lazio, che viene diretta dal signor Maresca, si gioca alle ore 19:30 di martedì 7 luglio: siamo nella 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e ritroviamo in campo i biancocelesti che, battuti nettamente dal Milan in casa, hanno perso la loro seconda partita del post-lockdown e sono scivolati a 7 punti dalla Juventus. Il rischio di staccarsi definitivamente dai bianconeri c’è, ma il sogno scudetto è ancora vivo; chiaramente oggi bisognerà riprendere la via e vincere al Via del Mare, confidando negli stessi rossoneri che affrontano qualche ora più tardi i campioni in carica. Il Lecce sa di dover fare risultato pieno: anche sabato è arrivata una sconfitta pesante, quattro gol incassati dal Sassuolo che hanno mantenuto la classifica in negativo, terzultimo posto e un’altra occasione persa per risalire la corrente. Dovremo allora valutare in che modo andranno le cose nella diretta di Lecce Lazio; nel frattempo possiamo analizzare in maniera più dettagliata le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Lazio verrà trasmessa in esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno dunque assistere a questa partita di campionato sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) salvo variazioni di palinsesto; in assenza di un televisore sarà possibile attivare il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è utilizzabile, grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LAZIO

In Lecce Lazio Fabio Liverani deve fare a meno di Tachtsidis, che è squalificato: dovrebbe allora esserci Petriccione spostato in cabina di regia, magari con due mezzali che saranno Barak e Marco Mancosu spostando dunque sulla trequarti Falco, che sarebbe accoppiato a Saponara o Diego Farias. In difesa potremmo rivedere almeno uno tra Rossettini e Meccariello; verso la conferma capitan Lucioni davanti a Gabriel, spazio a Rispoli come terzino destro con Calderoni sull’altro versante. Davanti giocherà Babacar, perché Lapadula è ancora infortunato; la Lazio ritrova Immobile e Caicedo che saranno subito schierati titolari da Simone Inzaghi, panchina per Joaquin Correa ma probabilmente anche per Parolo, perché Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic opereranno come interni e Lucas Leiva potrebbe vincere il ballottaggio con Cataldi per la cabina di regia. A protezione del portiere Strakosha dovrebbe essere confermata la linea con Patric, Acerbi e Stefan Radu; da valutare però Luiz Felipe, che in caso di recupero potrebbe ottenere una maglia dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono chiaramente i biancocelesti ad essere nettamente favoriti nel pronostico di Lecce Lazio, così come stabilito dall’agenzia Snai: vale infatti 1,35 volte la somma messa sul piatto il segno 2 che regola la loro vittoria, per contro l’eventualità del successo salentino (segno 1) vi permetterebbe di incassare una cifra corrispondente a 8,25 volte la vostra puntata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,25 l’importo della giocata con questo bookmaker.



