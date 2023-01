Diretta/ Lecce Lazio streaming video tv: Sarri chiede una scossa (Serie A)

DIRETTA LECCE LAZIO: PARTITA SPETTACOLARE!

Lecce Lazio, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Sarri chiede una scossa ai suoi in apertura di campionato. Prima della sosta la Lazio è andata avanti a una media di 2 punti a partita ma dopo la fondamentale doppia vittoria nel derby e contro il Monza assenze e stanchezza hanno fatto crollare i biancazzurri in casa della Juventus, subendo un 3-0 costato la discesa dal secondo posto al quarto in coabitazione con l’Inter.

Diretta/ Udinese Lecce (risultato finale 2-0): Beto e Perez firmano l'amichevole!

Chi ha chiuso nel migliore dei modi il 2022 è stato il Lecce con una doppia vittoria contro Atalanta e Sampdoria che ha risollevato i salentini dalla zona calda della classifica, con i giallorossi ora a +8 rispetto alla Cremonese terzultima in classifica. Il 7 luglio 2020 il Lecce ha vinto l’ultimo precedente casalingo contro la Lazio, 2-1 per i salentini il risultato finale. I biancazzurri non fanno bottino pieno al “Via del Mare” dal 2-3 del 10 dicembre 2011, nell’occasione decisivo uno spettacolare colpo di testa di Miroslav Klose.

Probabili formazioni Udinese Lecce/ Chi sarà titolare per Sottil e Baroni? Amichevole

DIRETTA LECCE LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Lecce e Lazio? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 16^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Lecce Lazio, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Probabili formazioni Udinese Lecce/ Diretta tv: tante seconde linee? (amichevole)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA