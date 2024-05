DIRETTA/ Lecce Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (6 maggio 2024)

DIRETTA LECCE MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sta per prendere il via anche il secondo dei tre posticipi di un lunedì ricchissimo, la diretta di Lecce Milan Primavera come può essere presentata in base ai numeri di giallorossi e rossoneri? Per il Lecce Primavera campione in carica è stato un torneo anonimo ma con una crescita che ha almeno scongiurato guai peggiori, come confermano anche le ultime cinque uscite con due vittorie a fronte di altrettanti pareggi e una sola sconfitta, la salvezza è ormai acquisita a quota 36 punti, maturati attraverso nove vittorie, altrettanti pareggi e tredici sconfitte.

Le ambizioni sono certamente più alte per il Milan Primavera, che però è in calo dopo un eccellente inizio, come dimostrano tre vittorie a fronte però di ben cinque sconfitte nelle ultime otto partite, per cui adesso i giovani rossoneri sono a rischio per quanto riguarda la qualificazione ai playoff, avendo 46 punti in classifica in virtù di tredici vittorie, sette pareggi e undici sconfitte. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Lecce Milan Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE MILAN PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per non perdere la diretta di Lecce Milan Primavera, basta sintonizzarsi su Sportitalia, accessibile gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Se non sei a casa o non puoi accedere alla televisione, puoi sempre guardare la partita in diretta streaming tramite l’app o il sito web di Sportitalia.

LECCE MILAN PRIMAVERA: ROSSONERI LEGGERMENTE FAVORITI!

Diretta Lecce Milan Primavera tutta da seguire, alle ore 15.00 in posticipo di lunedì, con i rossoneri che dopo due sconfitte consecutive sono all’ultima spiaggia per ricandidarsi in maniera convinta ai play off. Il ko in casa del Bologna ha sicuramente complicato molto la situazione, dopo la finale di UEFA Youth League persa contro l’Olympiakos il Milan non ha più ritrovato la giusta continuità neanche in campionato.

Il Lecce dalla sua è reduce da un pareggio in casa del Cagliari, sicuramente per i campioni d’Italia in carica salentini il girone di ritorno è stato maggiormente positivo e ha allontanato i cattivi pensieri e soprattutto la zona retrocessione. Lecce che proverà ora a chiudere al meglio in una posizione di metà classifica, anche se i giallorossi non hanno più velleità di qualificazione in zona play off.

LECCE MILAN PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Lecce Milan, stando alle scelte dei tecnici nelle ultime partite, propone queste probabili formazioni. Partiamo dai padroni di casa del Lecce allenati da Federico Coppitelli, i salentini iniziano con un modulo 4-3-2-1. Leone tra i pali, supportato dalla difesa composta da Winkelmann, Esposito, Davis e Addo. A centrocampo, Samek, Minerva e Yilmaz saranno i titolari mentre sulla trequarti troviamo McJannet e Daka. L’unico attaccante sarà Burnete. Dall’altra parte Ignazio Abate schiererà il Milan con un 4-2-3-1. Nava in porta e una difesa a quattro schierata dal 1′ con Magni, Simic, Nsiala e Bartesaghi; Sala e Malaspina a centrocampo, giocheranno avanzati Scotti, Zeroli e Sia a sostegno del terminale offensivo, Camarda.

LECCE MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se sei interessato a fare una puntata sul match in diretta Lecce Milan Primavera, le quote proposte dall’agenzia Snai suggeriscono i rossoneri come favoriti, con una quota di 2.10 per il segno 2, mentre l’eventuale vittoria del Lecce è quotata a 2.90. La quota per il pareggio è fissata a 3.35.











