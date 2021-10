Diretta Lecce Milan primavera/ Streaming video tv: Diavolo con le spalle al muro

Lecce Milan primavera, diretta dall’arbitro Adolfo Baratta, è la partita in programma oggi, sabato 23 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 11.00. Nella sesta giornata del campionato primavera 1 ecco che spicca la diretta tra Lecce e Milan primavera, incontro che mette in palio punti pesantissimi per due squadre che ancora rimangono ai gradini più bassi della classifica. Specie per i rossoneri di Giunti: il diavolo, che pure in settimana ha subito un pesante KO in Youth league, ancora non ha rimediato alcuna soddisfazione in questa prima parte del campionato.

Senza ancora alcuna vittoria a tabella e da fanalino di coda della classifica, è momento nero per il Milan primavera: urge dunque al più presto invertire la rotta, ma l’impresa non è facile. Specie contro il Lecce primavera, club più che mai motivato a riscattarsi da un avvio di stagione pure non impeccabile. I giallorossi se non altro, per merito della sola vittoria rimediata contro il Verona poche settimane fa, sono almeno fuori dalla zona retrocessione della classifica: ma la squadra di Grieco ha molto su cui lavorare. Chissà oggi che ci dirà il campo!.

DIRETTA LECCE MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN PRIMAVERA

Per le probabili formazioni della diretta tra Lecce e Milan primavera ci pare abbastanza scontato che Grieco punti oggi solo su i suoi titolari più in condizione. Fissato il 4-4-2 di partenza ecco che per i giallorossi avremo sempre Samoja tra i pali, mentre in difesa si faranno vedere dal primo minuto Nizet, Torok, Hasic e Lemmens. Per il centrocampo della squadra giallorossa ecco poi capitan Vulturar in centro e in coppia con Gonzalez: sull’esterno si faranno avanti Milli e Salomaa, questo pure in doppietta contro l’Atalanta solo pochi giorni fa. Per l’attacco sono però ballottaggi in corso: per le ultime due maglie rimangono in lotta Burnete, Back, Carrozzo e Oltremarini.

Non sarà facile invece fissare il miglior 11 per mister Giunti: il tecnico rossonero deve anche tenere conto dei giocatori usati in Youth league solo in settimana. Schierato comunque il consueto 4-3-3 ecco che oggi dovremmo avere Capone, Rossi e El Hilali in attacco con Roback che comunque si farà trovare pronto dalla panchina. Di Gesù sarà poi la prima scelta per la cabina di regia del diavolo, e al suo fianco si faranno avanti Robotti e Gala: Bozzolan, Obaretin, Bosisio e Coubis saranno le prime scelte in difesa.



