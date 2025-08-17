Diretta Lecce Milan Primavera, streaming video tv: al via il nuovo campionato di Primavera 1. Il match in programma oggi alle 11 (17 agosto 2025)

DIRETTA LECCE MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE IL MATCH

Torna ufficialmente il campionato di Primavera 1, al via oggi con la sfida tra Lecce e Milan Primavera, tra le altre. Come ogni anno, o meglio, come ogni giornata, anche oggi, in occasione della prima, ci si chiede come si potrà assistere in diretta al match. Come vedere, dunque, la partita Lecce Milan Primavera?

Andiamo a scoprire chi manderà in diretta questa sfida, valida per la prima giornata del campionato 2025/2026. La gara in questione si potrà vedere su Sportitalia, a partire dalle ore 11.00. Dunque, telecomandi a portata di mano e occhi puntati sulle televisioni per godersi a pieno la magia della sfida.

DIRETTA LECCE MILAN PRIMAVERA: LA STAGIONE PASSATA

La gara di oggi, in programma alle ore 11, si giocherà al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama, a Lecce. La sfida rappresenta la prima giornata del nuovo campionato di Primavera 1 e si preannuncia già ricca di emozioni. Le due squadre, infatti, sono due veterane del campionato in questione, dunque sicuramente anche oggi daranno spettacolo.

Lo scorso anno le due formazioni si sono affrontate tre volte, tra cui anche in Coppa Italia Primavera, in semifinale, con la vittoria del Milan per 1-0 sul Lecce con il gol di Scotti. In campionato, invece, il Milan ha vinto in casa 2-1 in rimonta, sempre grazie ai gol di Filippo Scotti, mentre a Lecce la formazione rossonera è uscita sconfitta per 2-0. Dunque il bilancio in campionato è pari. Come finirà oggi? Siamo pronti a scoprirlo.

LECCE MILAN PRIMAVERA: LE QUOTE DEL MATCH

Come finirà il match tra Lecce e Milan Primavera? In attesa di conoscere l’esito del campo, andiamo a vedere cosa ci dicono i bookmakers a riguardo. Le quote ci vengono date da Bwin, che vede le due squadre quasi con pari possibilità di vittoria. L’1, ossia la vittoria del Lecce, è quotata 2.55 mentre quella del Milan è data a 2.25. L’X, ovvero il pari, è quotato 3.40, dunque meno probabile delle altre due.

