Ecco le informazioni sulla diretta Lecce Milan, la situazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

LECCE MILAN (RISULTATO LIVE 0-0): IL VAR ANNULLA IL VANTAGGIO ROSSONERO

Il primo possesso della partita è del Milan che cerca subito un pallone lungo dove Gabriel fa buona guardia è allontana. La squadra di Allegri è partita subito forte alla ricerca di un gol immediato per instradare la partita. Al 2′ è grande l’occasione per il Milan con Saelemaekers che apre la difesa del Lecce e serve per Estupinan.

L’ecuadoriano trova in profondità Gimenez ma il Lecce respinge in corner. Sul calcio piazzato, Gabbia prende il tempo a tutti e stacca a centro area indirizzando la palla alle spalle di Falcone. Il risultato non cambia perché il VAR chiama Marinelli per una spinta a due mani di Gabbia che annulla il gol. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA LECCE MILAN (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

La storia è praticamente a senso unico verso la diretta Lecce Milan: i numeri complessivi in Serie A infatti ci parlano di sole due vittorie per i giallorossi salentini, a fronte di tredici pareggi e soprattutto ventitré vittorie per il Milan. Le dieci partite più recenti, giocate dal campionato 2011-2012 in poi, non fanno che confermare questa tendenza: mancano le vittorie per il Lecce, che al massimo ha raccolto tre pareggi a fronte di ben sette affermazioni del Milan.

Poche sorprese nello scorso campionato di Serie A, anche se con storie ben diverse fra i due incontri: fu netto il 3-0 casalingo a San Siro del Milan nella partita d’andata disputata venerdì 27 settembre 2024, mentre fu decisamente più rocambolesco e diede anche adito a qualche rimpianto pugliese il colpo esterno per 2-3 dei rossoneri in rimonta nella partita di ritorno di sabato 8 marzo scorso, che è l’ultimo precedente che adesso ci accompagna al fischio d’inizio per la diretta Lecce Milan!

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Dramé; Tete Morente, Camarda, Pierotti. All. Di Francesco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Lecce Milan, dove vedere la partita

La diretta Lecce Milan sarà giocata allo Stadio Via del Mare ma allo stesso tempo sarà anche trasmessa per il grande pubblico sia sulle reti di Dazn che su quelle di Sky grazie al servizio di Sky Sport che la manderà in onda sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251), oltre che Dazn 1 e Dazn 2, per lo streaming invece potranno essere utilizzate le piattaforme di Dazn, SkyGo e NowTv.

Di Francesco vuole fermare Allegri

Alle 20.45 di oggi, venerdì 29 agosto, andrà in scena la diretta Lecce Milan che sarà la seconda partita d’anticipo della seconda giornata di Serie A nonché la prima casalinga per i pugliesi che accoglieranno una squadra agguerrita e che vorrà rifarsi dopo la prima uscita stagionale, i giallorossi arrivano da uno 0-0 sul campo del Genoa nel quale la squadra è sembrata ancora lontana dall’essere pronta e aver assimilato i dettami tattici di Eusebio Di Francesco.

Per quanto riguarda i rossoneri invece l’esordio a San Siro è terminato con una sconfitta 1-2 contro la neopromossa Cremonese, inaspettata e contestata dai tifosi che chiedono ora altri acquisti per riprendersi e lottare per l’ingresso in Champions League se non per la vittoria dello scudetto.

Lecce Milan, probabili formazioni

Le squadre che dovrebbero essere in campo nella diretta Lecce Milan avranno alcuni cambiamenti rispetto a quelle viste nelle partite d’esordio soprattutto grazie ai nuovi colpi chiusi dalle dirigenze negli ultimi giorni, Eusebio Di Francesco farà nuovamente affidamento al 4-3-3 con Falcone in porta, Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar e Danilo Veiga in difesa, Coulibaly, Ramadani e Berisha a centrocampo, e in attacco tridente formato da Pierotti, Stulic e Tete Morente.

Per Massimiliano Allegri la scelta migliore dovrebbe essere quella di riproporre il suo 3-5-2 ma cambiando alcuni interpreti, Maignan sarà il portiere con De Winter, Gabbia e Pavlovic come trio di difesa, Estupinan e Saelemaekers gli esterni con Loftus-Cheek, Ricci e Modric a completare il centrocampo, davanti confermata la coppia d’attacco Pulisic, Gimenez.

Lecce Milan, quote e pronostico finale

Per gli appassionati di scommesse ecco le quote che Sisal assegna ai tre possibile esiti finali della diretta Lecce Milan che vedono come netti favoriti i rossoneri nonostante lo stop subito nella prima partita stagionale, la vittoria della squadra di Allegri infatti è data a 1.67 mentre molto più alto è il valore assegnato al pareggio che tocca il 3.75, la vittoria dei giallorossi invece è considerata molto difficile e per questo data a 5.25. Come spesso è successo con le squadre di Di Francesco la partita potrebbe regalare diversi gol, sia a favore degli ospiti che dei pugliesi, nonostante la vittoria rossonera rimanga quasi certa.