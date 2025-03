DIRETTA LECCE MILAN (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Lecce e Milan è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti si vedono subito annullare un gol di Gimenez, liberato da Theo Hernandez, per fuorigioco già al 2′. I padroni di casa rimangono compatti e replicano passando invece in vantaggio al 6′ grazie alla rete messa a segno da Krstovic, su assist di Helgason dopo un errore di Reijnders. All’8′ Musah cerca quindi il pari ma Falcone respinge coi pugni. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA LECCE MILAN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Lecce Milan è su DAZN. La piattaforma di streaming a pagamento offrirà la visione di questa gara di Serie A per tutti i suoi abbonati sul sito e sull’applicazione ufficiale. Altrimenti vai al canale Zona Dazn 214 di tivùsat o, se sei pure iscritto a Sky, guardala su Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Naturalmente la diretta Lecce Milan deve essere presentata come la partita di Marco Giampaolo: torniamo all’estate 2019, dopo tre anni positivi alla Sampdoria, e ancora quello precedente a Empoli, il nativo di Bellinzona aveva avuto la grande occasione della carriera, ovvero allenare una grande squadra come il Milan che arrivava da anni poco brillanti, e nello specifico dal quinto posto in Serie A con Gennaro Gattuso, che però era stato eliminato al girone di Europa League. Giampaolo aveva “perso” Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain ma in rosa c’erano già Rafael Leao e Theo Hernandez, Lucas Biglia e Hakan Calhanoglu, Suso poi ceduto a gennaio e altri ancora.

Era durato appena sette partite: subito sconfitto a Udine, aveva poi battuto di misura Brescia e Verona ma il ko nel derby e quelli contro Torino e Fiorentina avevano portato a un esonero che, curiosamente, era avvenuto all’indomani di una vittoria a Marassi contro il Genoa. Saprà Giampaolo vendicarsi della sua ex avvicinando il Lecce alla salvezza? Parola al campo e alle formazioni ufficiali, la diretta Lecce Milan sta per farci compagnia! LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstović, Morente. A disp. Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N’Dri, Rebić. All. Giampaolo. MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Gimenez. A disp. Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil. All. Conceição. (agg. di Claudio Franceschini)

LA SCONFITTA COSTEREBBE CARO AD ENTRAMBE

Sabato 8 marzo 2025 alle ore 18:00 comincia la diretta Lecce Milan. Presso lo Stadio Via del Mare i pugliesi inseguono punti preziosi in chiave salvezza posizionandosi ora in sedicesima posizione a quota venticinque. L’Empoli, terz’ultimo e quindi in zona retrocessione, è a soli tre punti di distacco mentre il Parma si colloca nel mezzo con i suoi ventitre punti, non consentendo così ai giallorossi di commettere ulteriori passi falsi nel prossimo futuro se vogliono evitare di essere risucchiati nelle retrovie. La vittoria manca da ormai quattro gare e nell’ultimo weekend i Salentini sono finiti KO sul campo della Fiorentina.

E’ un momento particolarmente difficile quello vissuto anche dal Milan, che arriva da tre sconfitte consecutive delle quali l’ultima rimediata contro la Lazio in casa al Meazza. La nona posizione in cui si piazzano con quarantuno punti non è affatto sufficiente perchè i rossoneri possano sperare di ottenere un piazzamento nelle coppe europee della prossima stagione dovendo quindi inseguire il sesto posto del Bologna, distante sei lunghezze. La Roma e la Fiorentina però non vogliono certo lasciarsi superare dai lombardi che sono dunque chiamati ad una rincorsa disperata da qui alla fine della stagione.

LECCE MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Lecce Milan ci si aspette l’impiego del 4-3-3 con Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Berisha, Pierret, Karlsson, Krstovic e Tete Morente da parte di mister Giampaolo riguardo ai padroni di casa nelle probabili formazioni della vigilia. Il modulo 4-2-3-1 con Maignan, Walker, Tomori, Gabbia, Hernandez, Reijnders, Fofana, Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez dovrebbe invece essere la soluzione adottata per i rossoneri da mister Sergio Conceiçao.

DIRETTA LECCE MILAN, LE QUOTE

Nonostante i risultati negativi ottenuti di recente da entrambe le compagini, i bookmakers indicano gli ospiti come favoriti per la diretta Lecce Milan tramite le quote presentate negli ultimi giorni. Stando per esempio a Snai, il 2 e dunque la vittoria rossonera è fissata a 1.70, in netto contrasto rispetto al 4.60 con cui verrebbe invece pagato l’1 e quindi il successo giallorosso. Un’alternativa è infine rappresentata dal pareggio, con l’x quotato a 3.80.