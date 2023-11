Diretta/ Lecce Milan (risultato 0-0) streaming video tv: Chukwueze in campo, via! (Serie A, 11 novembre 2023)

DIRETTA LECCE MILAN (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida tra Lecce Milan vede affrontarsi due formazioni che si ritrovano rispettivamente al tredicesimo e terzo posto in classifica. La classifica li separa di ben 9 punti con il Milan sopra rispetto al Lecce. Rossoneri che hanno colpito le porte avversarie in ben 18 occasioni mentre si sono dovute arrendere 12 volte. Milan che arriva la partita dopo l’importante successo ottenuto in Champions League contro il più quotato Paris Saint Germain. Cerca il ritorno al gol in campionato l’attaccante portoghese Leao, a secco dalla sfida contro il Verona giocata il 23 settembre. Padroni di casa che si affidano in avanti ad una delle tante scoperte del direttore sportivo Pantaleo Corvino. Stiamo ovviamente parlando di Nikola Krstovic.

Probabili formazioni Lecce Milan/ Quote: torna titolare Chukwueze (Serie A, oggi 11 novembre 2023)

Per l’attaccante montenegrino quattro reti in campionato con il gol che manca dal 6 ottobre contro il Sassuolo. Lecce che ha realizzato 11 gol mentre ne ha subiti 14 in questo campionato posizionandosi al tredicesimo posto della classifica. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Lecce Milan, poi si gioca! LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstović, Banda. A disp.: Brancolini, Samooja; Dermaku, Gallo, Smajlović, Touba, Venuti; Berisha, Blin, González, Listkowski, Oudin; Burnete, Piccoli, Sansone. All. D’Aversa. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Reijnders, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Adli, Loftus-Cheek, Musah, Romero; Jović, Okafor. All. Pioli. (Marco Genduso)

Probabili formazioni Lecce Milan/ Diretta tv: Chukwueze per il rilancio! (Serie A, oggi 10 novembre 2023)

LECCE MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Milan non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa dodicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

DIRETTA/ Roma Lecce (risultato finale 2-1): Azmoun-Lukaku, ribaltone! (5 novembre 2023)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida Lecce Milan sta per iniziare e in attesa del fischio iniziale vi proponiamo i precedenti tra queste due compagini. La prima sfida giocata tra queste due formazioni è datata 1978 con il successo da parte della formazione rossonera con il risultato di 2-3. Tra gli anni 80 e 90 i successi sono quasi sempre per il Milan con due pareggi nel 1983 e 1989 in entrambi i casi con il risultato di 1-1. Il primo successo del Lecce in serie A contro il Milan arriva nella stagione 1997/1998. In trasferta allo stadio San Siro il Lecce riesce ad avere la meglio grazie alle reti realizzate da Govedarika e Stefano Casale. I gol totali realizzati da queste formazioni quando si affrontano sono di: 38 per il Lecce mentre 86 per il Milan.

Lo storico al momento sorride alla formazione rossonera che ha ottenuto in 41 partite ben 25 vittorie, ben oltre il 50%. I pareggi raggiunti dalle due formazioni sono 14 mentre le vittorie del Lecce solamente due. Ponendo a confronto i bomber di queste due formazioni si nota come ci sia distacco tra la prima e la seconda posizione. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere l’attaccante ucraino Shevchenko. Per lui ben 10 reti risultando essere il miglior marcatore di questa sfida, cerca spazio all’interno del podio Rafa Leao con quattro gol, così come Cristiano Lucarelli. (Marco Genduso)

PIOLI SCATENATO!

Lecce Milan, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il Lecce ha iniiato la nuova stagione con l’obiettivo primario di garantirsi la permanenza in Serie A, mantenendo la stessa direzione dell’anno precedente. Al posto di Marco Baroni è stato chiamato Roberto D’Aversa, che ha adottato un modulo molto simile a quello del suo predecessore. L’avvio è stato decisamente positivo, con 13 punti conquistati nelle prime undici giornate e un margine di cinque punti sulla zona retrocessione. Tuttavia, nell’ultimo turno, il Lecce ha subito una sconfitta in clamorosa rimonta per 2-1 all’Olimpico contro la Roma.

Il Milan, d’altra parte, ha avviato la stagione con l’ambizioso obiettivo di riappropriarsi del titolo italiano, a un anno di distanza dall’ultima vittoria. I rossoneri intendono riscattare una stagione altalenante, conclusa al quinto posto ma con la qualificazione in Champions League ottenuta grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus. La squadra di Pioli ha mostrato alti e bassi finora in campionato, occupando attualmente la terza posizione con 22 punti, a sei di distanza dall’Inter capolista. Nell’ultimo turno, il Milan ha subito una sconfitta per 1-0 in casa contro l’Udinese ma ora i rossoneri cercano la ripartenza anche in campionato dopo la fondamentale vittoria in Champions contro il PSG.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

Le probabili formazioni della diretta Lecce Milan, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T.Hernandez; Reijnders, Adli, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.

LECCE MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA