Diretta Lecce Monopoli streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei giallorossi (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA LECCE MONOPOLI (RISULTATO 0-0): COMINCIA IL DERBY AMICHEVOLE!

Pochi minuti al via della diretta Lecce Monopoli, possiamo sottolineare che abbiamo sei precedenti ufficiali di questo derby pugliese, ricordi non troppo piacevoli per il Lecce perché si riferiscono a stagioni nelle quali anche i giallorossi salentini navigavano nelle acque della Serie C. Ricordi nemmeno troppo antichi, perché sono gli anni tra il 2015 e il 2018, con bilancio comunque nettamente favorevole al Lecce in virtù di quattro successi a fronte di una sola vittoria per il Monopoli e un pareggio.

Casa o trasferta non cambiava molto: per il Lecce due vittorie e un pareggio nelle tre partite casalinghe, di nuovo due vittorie anche se accompagnate dall’unica sconfitta invece nei tre incontri disputati sul campo del Monopoli. Bisogna però anche riconoscere che fu un successo molto netto, 4-1 per i padroni di casa il 6 maggio 2018 allo stadio Vito Simone Veneziani, in quello che ancora oggi è l’ultimo precedente ufficiale che ci accompagna verso il derby amichevole ormai davvero imminente per la diretta Lecce Monopoli! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Lecce Monopoli in tv sarà garantita da ben tre emittenti locali, cioè Telerama, Antenna Sud e Canale 7. Non ci dovrebbero invece essere riferimenti nazionali, anche per la diretta streaming video.

DERBY PUGLIESE IN AMICHEVOLE

Un bel derby pugliese è il modo ideale per avvicinarsi ai primi impegni ufficiali delle rispettive stagioni: alle ore 20.30 di questa sera, sabato 9 agosto 2025, ci aspetta infatti la diretta Lecce Monopoli, in realtà in casa della squadra di Serie C, presso lo stadio Vito Simone Veneziani.

Dobbiamo purtroppo fare un inciso di cronaca per ricordare che l’amichevole di questa sera si disputerà a porte chiuse, per timore di possibili problemi di ordine pubblico. La decisione è stata assunta di comune accordo dai due club, in seguito alla riunione settimanale del Gruppo Operativo di Sicurezza.

Fatto questo inciso che sinceramente dispiace sempre, a maggior ragione perché si parla di un’amichevole estiva, per il Lecce di mister Eusebio Di Francesco questa partita sarà comunque significativa, dal momento che settimana prossima sarà il momento di scendere in campo in Coppa Italia e poi avrà inizio anche il campionato.

Nelle settimana scorsa c’erano state due vittorie di misura per i salentini contro avversarie di Serie B, cioè il successo per 2-1 contro lo Spezia e l’affermazione per 1-0 contro la Carrarese. Adesso si “scende” a una rivale di Serie C, ma con quel pizzico di fascino in più che il fatto di essere un derby regionale conferirà alla diretta Lecce Monopoli…

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MONOPOLI

Parlando delle probabili formazioni della diretta Lecce Monopoli, possiamo fare riferimento alle scelte operate dall’allenatore dei giallorossi Eusebio Di Francesco nella precedente amichevole disputata e vinta dal Lecce qualche giorno fa contro la Carrarese. Possiamo cominciare da Falcone, per ricordare che il portiere titolare è anche il capitano dei salentini per questa stagione 2025-2026.

Davanti al capitano avevamo avuto una difesa a quattro con Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Ndaba titolari da destra a sinistra; con il modulo tattico 4-3-3, si prosegue a centrocampo con il trio formato da Coulibaly, Pierret ed Helgason; infine, il tridente d’attacco del Lecce nella precedente amichevole estiva era stato formato da Pierotti, Krstovic e Tete Morente.