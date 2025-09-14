Diretta Lecce Monza Primavera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata.

DIRETTA LECCE MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo davvero con la diretta Lecce Monza Primavera, racconteremo tra breve quello che è il quinto episodio tra due squadre che si sono incrociate negli ultimi due campionati, con il bilancio in favore dei brianzoli grazie alle due vittorie maturate lo scorso anno. Quella di Lecce, a fine gennaio, era arrivata sul filo di lana: al 94’ minuto, praticamente all’ultima azione della partita, Stephen Nenè aveva realizzato il gol del successo per il Monza che, dopo aver sbloccato subito il risultato con Emanuele Zanaboni, era stato ripreso all’inizio del secondo tempo da un tiro da fuori di Marco Delle Monache.

Il Lecce ha vinto una sola volta contro il Monza, e lo ha fatto in trasferta: roboante il 5-1 del maggio 2024, con tre gol già nei primi 21 minuti a firma di Dario Daka (su rigore) e Adrian Helm autore di una doppietta, ancora nella prima frazione Daniel Zoppi aveva accorciato le distanze ma poi erano arrivate altre due reti salentine, con Emmanuel Casciano e Vernon Addo a completare l’opera. Diciamo che spesso nel corso della diretta Lecce Monza Primavera non abbiamo avuto modo di annoiarci, la speranza è che tra poco succeda lo stesso e dunque spazio al campo, la diretta Lecce Monza Primavera può finalmente farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Lecce Monza Primavera viene garantita in tv su Sportialia, appuntamento in chiaro così come per la diretta streaming video che sarà sul sito dell’emittente.

LECCE MONZA PRIMAVERA: BRIANZOLI IN STRISCIA!

Con la diretta Lecce Monza Primavera ci lanciamo verso una bella ma anche delicata partita che, alle ore 13:00 di domenica 14 settembre, si gioca per la quarta giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026. Match delicato, abbiamo detto: questo tuttavia è vero soprattutto per un Lecce ancora a zero punti.

Nel 2023 i salentini hanno vinto lo scudetto, trovando una nidiata di calciatori davvero di livello; nelle ultime due stagioni hanno faticato parecchio senza più toccare quei picchi, e oggi sono appunto a tre sconfitte in altrettante partite avendo perso contro Milan (in casa), Bologna e Cesena, una situazione non facile.

l Monza invece sta volando: già l’anno scorso i brianzoli hanno fatto bene, in questo nuovo campionato dopo aver perso di misura contro l’Inter hanno regolato Verona e Cagliari senza subire gol, e sono ampiamente in zona playoff.

Chiaramente è molto presto per fare qualunque discorso legato ai traguardi, ma certamente nella diretta Lecce Monza Primavera i brianzoli possono spiccare il volo; vedremo se invece arriveranno i primi punti per i salentini, noi nel frattempo andiamo a valutare le probabili formazioni con le scelte di campo da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MONZA PRIMAVERA

Studiamo allora le decisioni di campo verso la diretta Lecce Monza Primavera, con Simone Schipa orientato a un 4-5-1 che può diventare 4-3-3 con i movimenti di Lærke a destra e Onyemachi a sinistra a supportare la prima punta (Kodor resta il favorito), a centrocampo agirebbero comunque Di Pasquale, Milojevic e Gorter con una zona difensiva nella quale Pehlivanov e Pacia sarebbero i centrali del reparto, a correre sulle fasce come terzini avremmo Rashidi e Kozarac (con Palmieri che se la gioca) e poi il portiere dei salentini, che sarà Penev.

Il Monza Primavera ha trovato continuità e quindi insiste con i soliti noti: Oscar Brevi manda in campo un 3-4-1-2 con Villa, Albè e Colonnese a protezione del portiere Vailati, due esterni che sono Scaramelli e Attinasi che sono particolarmente offensivi, e allora in questo caso si potrebbe quasi parlare di uno schieramento con due mediani che sono Ballabio e Diene a provare a tenere in piedi tutta la struttura, anche Mout infatti è portato ad avanzare fluttuando tra le linee e supportando l’azione di Reita e Zanni, che giocano davanti.