Sabato 3 maggio alle ore 18:00, allo stadio Via del Mare, andrà in scena una delle partite più delicate di questo finale di stagione: la diretta Lecce Napoli, appuntamento che potrebbe risultare decisivo tanto per la corsa scudetto quanto per la salvezza. Il Napoli, approfittando del passo falso dell’Inter contro la Roma, si è preso la vetta solitaria della classifica a quattro giornate dal termine. Al Napoli basterebbero tre vittorie e un pareggio per laurearsi aritmeticamente campione d’Italia, ma il calendario non è privo di insidie. La più grande, almeno sulla carta, è proprio il Lecce.

I salentini di Giampaolo, invischiati nella lotta per non retrocedere, hanno soltanto due punti di vantaggio sulla zona rossa e sono consapevoli che ogni gara può risultare determinante. Il pareggio ottenuto contro l’Atalanta nella scorsa giornata ha restituito fiducia, ma sabato servirà una prova perfetta. Il Napoli, imbattuto da otto turni, si presenta in Puglia con uno Scott McTominay in forma smagliante e l’entusiasmo di chi vede il traguardo avvicinarsi. All’andata bastò una rete di Di Lorenzo per avere la meglio: ora, però, il contesto è completamente diverso e la pressione è altissima su entrambi i fronti.

