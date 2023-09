DIRETTA LECCE NAPOLI/ Video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti! (Serie A, 30 settembre 2023)

DIRETTA LECCE NAPOLI: TESTA A TESTA

La diretta del match che vede di fronte Lecce Napoli pone di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 26 volte partendo dal 1989. Spulciando i precedenti si notano ben 11 risultati di parità; 4 vittorie per il Lecce e 11 successi partenopei. La prima volta che le due formazioni si sono trovate contro, hanno dato spettacolo con il Napoli che ha avuto la meglio con il risultato di 3-2. Gara di ritorno che presentò il risultato di 1-1, facendo partire il filotto di ben tre pareggi consecutivi.

Tra il 1993 e il 1998 due vittorie del Napoli e ben tre per il Lecce prima di lasciare spazio a ben sei pareggi consecutivi tra il 1999 e il 2007 giocando tra serie A e serie B. Napoli che torna alla vittoria nel 2007 e si ripete anche nel 2008 rispettivamente con i risultati di 1-0 e 3-0. Da segnalare la sfida del 2011, terminata con il risultato di 4-2 con la doppietta realizzata dall’attaccante uruguayano Cavani. Nel 2020, il colpo del Lecce porta la firma di Lapadula e Mancuso che gelarono Napoli vincendo 2-3. L’ultima sfida tra queste due formazioni è terminata col risultato di 1-2 per il Napoli. (Marco Genduso)

LECCE NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lecce Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Lecce Napoli è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

SALENTINI SORPRESA DI STAGIONE

La diretta Lecce Napoli, in programma sabato 30 settembre alle ore 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Gara tutta da seguire visto che entrambe le formazioni sono in buon momento: i salentini, nonostante la sconfitta di misura patita in casa della Juventus, hanno iniziato la stagione in modo molto positivo. In casa partenopea, invece, il successo ottenuto contro l’Udinese ha dato nuova linfa e, soprattutto, ha segnato il ritorno di Osimhen e Kvaratskhelia nel tabellino dei marcatori.

LECCE NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lecce Napoli, sfida in programma sabato 30 settembre allo stadio “Via del Mare”. Tra i padroni di casa fuori causa i soliti Dermaku e Banda. Il tecnico Roberto D’Aversa dovrebbe riproporre Gallo e Gendrey sulle corsie laterali dal primo minuto. Per gli ospiti di mister Rudi Garcia fuori causa Rrahmani e Juan Jesus, al centro nuovamente Ostigaard e Natan. Probabile l’utilizzo di Cajuste in luogo di Zambo Anguissa.

LECCE NAPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Lecce Napoli danno per favorita la squadra di mister Garcia con il segno 2 proposto a 1.75. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei salentini è dato a 4.80 mentre il pareggio si gioca a 3.50.

