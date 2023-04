DIRETTA/ Lecce Napoli video streaming tv: la storia è cominciata nel 1948

DIRETTA LECCE NAPOLI: TESTA A TESTA

La diretta di Lecce Napoli presenta una sfida ben nota ad entrambe le tifoserie, il primo incontro è datato 1948-1949. La sfida terminò con il risultato di 1-0 per il Napoli nel corso del campionato di Serie B. Gara di ritorno, della stessa stagione, che invece, presentò una gara molto più aperta con tanti gol: 2-3 il risultato per il Napoli. Dopo poco meno di quarant’anni le due formazioni tornano ad affrontarsi nel 1985, in Coppa Italia con la vittoria ancora una volta della formazione partenopea. Il bilancio tra le due formazioni è di 34 incontri con 14 vittorie per il Napoli, 13 pareggi e soltanto 7 vittorie per i pugliesi giallorossi.

Il primo pareggio avvenne nel 1986 con il risultato di 0-0 in terra pugliese. La prima vittoria del Lecce è datata 1988 con il risultato di 1-0, era la seconda giornata del campionato di Serie A. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella del 19 dicembre del 2010 con la vittoria partenopea, allo stadio San Paolo, oggi rinominato Diego Armando Maradona, con il grandissimo gol nei minuti finali, con una prodezza, del bomber uruguaiano Edinson Cavani. Il gol dell’attaccante ex Palermo fece esplodere di gioia i tifosi partenopei che vinsero l’importante scontro contrapposti ai pugliesi. La gara di andata dell’odierno campionato è terminata con il risultato di 1-1, uno dei pochi passi falsi della formazione di Spalletti. (Marco Genduso)

DIRETTA LECCE NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Lecce Napoli sarà visibile in esclusiva su Dazn, piattaforma che detiene i diritti della Serie A. Per usufruire del servizio sarà necessario avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile, in base alle proprie esigenze. Inoltre, pagando un supplemento, sarà possibile assistere al match su Sky sul canale Zona Dazn.

La visione della diretta Lecce Napoli è inoltre trasmessa in streaming video sull’app di Dazn attraverso smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato tra cui anche console

SPALLETTI, VOGLIA DI RISCATTO

La diretta Lecce Napoli, match in programma venerdì 7 aprile 2023 alle ore 19:00, racconta di due squadre reduci da una sconfitta nonostante una differenza di 44 punti in classifica. I pugliesi arrivano infatti dal ko esterno con l’Empoli targato Caputo su calcio di rigore, una sconfitta che ha prolungato l’estenuante striscia di cinque partite perse di fila dopo quelle contro Sassuolo, Inter, Torino e Fiorentina per un totale di 7 gol subiti e 0 fatti. Il Napoli invece è crollato malamente in casa contro il Milan, un pesante 4-0 arrivato dopo le tre vittorie consecutive tra Serie A e Champions League con Atalanta, Francoforte e Torino.

In casa il Lecce non vince dal successo con la Lazio, preceduto da quello contro l’Atalanta. Dopo queste due vittorie prestigiose sono arrivati due pareggi e tre sconfitte. Un rendimento interno recente che al netto di una distanza di sicurezza di otto punti dal Verona terzultimo, suona come un campanello d’allarme. Il Napoli in trasferta invece viaggia con un media altissima di ben oltre i due punti a partita: 37 in 14 gare con il migliore attacco e la migliore difesa al pari della Lazio. Sconfitta a parte con l’Inter del 4 gennaio, i partenopei non hanno mai perso in trasferta nel 2023.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Napoli vede i giallorossi scendere in campo col 4-3-3. In porta Falcone, difesa a quattro formata da Gendrey, Baschirotto, Umtiti rientrante dalla squalifica e Gallo. Maleh, anch’esso squalificato nel match con l’Empoli, farà compagnia a Hjulmand e Gonzalez a centrocampo. In attacco confermati Strefezza, Colombo e Di Francesco.

Risposta partenopea con il medesimo modulo. Tra i pali Meret, pacchetto arretrato con il capitano Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Nella zona nevralgica del campo presiederanno Anguissa, Lobotka e il macedone Elmas. Tridente offensivo con Lozano, Simeone e la stella Kvaratskhelia.











