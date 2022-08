Diretta/ Lecce Napoli streaming video tv: subito derby del Sud (Primavera)

DIRETTA LECCE NAPOLI PRIMAVERA: RISULTATO IN BILICO!

Lecce Napoli, in diretta venerdì 19 agosto 2022 alle ore 17.30 presso l’Heffort Sport Village di Parabita, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato Primavera 1. Subito derby del Sud tra due squadre che si sono giocate la salvezza nello scorso campionato Primavera. Il Lecce ha conquistato la permanenza in categoria beffando all’ultima giornata della regular season proprio il Napoli, agganciato in classifica in extremis e costretto ai play out per gli scontri diretti favorevoli ai salentini.

I partenopei hanno comunque evitato la retrocessione vincendo i play out contro il Genoa, 2-2 in trasferta e vittoria per 2-0 in casa per gli azzurri. Una stagione difficile con i campani che proveranno a consolidarsi in una stagione che li vedrà di nuovo ai nastri di partenza anche della UEFA Youth League. Il 9 aprile scorso il Lecce ha battuto 1-0 il Napoli in una sfida decisiva nella corsa salvezza, i partenopei avevano vinto di misura il match d’andata tra le mura amiche il 26 novembre 2021.

DIRETTA LECCE NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Napoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Napoli Primavera, match che andrà in scena all‘Heffort Sport Village di Parabita. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Minerva, Macrì, Gueddar; Salomaa, Burnete, Milli. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Boffelli, Barba, Acampa, Marchisano, Nosegbe, Obaretin, Russo, Gioielli, Pesce, Iaccarino, Spavone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

