Diretta Lecce Natz streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'amichevole dei salentini, la prima in estate.

DIRETTA LECCE NATZ: SI PARTE CON UNA SGAMBATA!

La diretta Lecce Natz, che ci fa compagnia alle ore 19:00 di mercoledì 23 luglio 2025, è la prima amichevole che la squadra salentina gioca in preparazione alla nuova stagione: siamo a Naz-Sciaves, comune dell’Alto Adige, i pugliesi sono infatti in ritiro a Bressanone in questi giorni.

L’avversaria che il Lecce affronta per aprire le danze è una squadra locale che gioca in Promozione; per questo ci aspettiamo una sgambata o poco più, utile al nuovo allenatore Eusebio Di Francesco per valutare i nuovi acquisti e iniziare a impostare la formazione tipo che dovrà iniziare tra un mese.

Ricordiamo infatti che il Lecce si è separato da Marco Giampaolo che, arrivato in corsa, è riuscito a timbrare la salvezza; dunque avremo un altro anno in Serie A per i salentini, che si sono affidati a un Eusebio Di Francesco a caccia di riscatto e che può raccogliere una bella occasione.

Il tecnico infatti arriva dalle brucianti retrocessioni con Frosinone e Venezia, entrambe maturate all’ultima giornata; ha fame di salvezza, e allora con la diretta Lecce Natz anche lui si può mettere al lavoro.

DOVE VEDERE LA DIRETTA LECCE NATZ IN STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere disponibile la diretta Lecce Natz, e questa amichevole della squadra salentina non sarà fornita nemmeno in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NATZ

È difficile parlare della diretta Lecce Natz, anche perché si tratta della prima amichevole estiva: per ora andiamo con il 4-3-3 ma Di Francesco ha comunque mostrato di saper cambiare e adattarsi ai suoi calciatori. Abbiamo una difesa schierata davanti a Wladimiro Falcone con Gasparotto e Gabriel (o Gaspar) che fanno i centrali, mentre sulle corsie laterali per il momento citiamo Guilbert e Gallo senza dimenticarsi della concorrenza, che è rappresentata da Kouassi e Danilo Veiga a destra e dal solo Addo a sinistra, aspettando che il calciomercato faccia la sua parte.

A centrocampo potremmo già vedere il giovane Faticanti arrivato dalla Juventus; Ramadani e Pierret rappresentano le certezze insieme a Helgason e Lassana Coulibaly, nel tridente offensivo abbiamo la conferma (per ora) di Krstovic con Pierotti e Tete Morente che pensando alla stagione restano i favoriti per le corsie esterne, ma il Lecce ha ottenuto dal Milan il prestito di Camarda che con un allenatore come Di Francesco potrebbe sbocciare, tra le altre cose ovviamente non è affatto escluso che, vista anche la portata dell’amichevole, sia proprio il classe 2008 a fare il titolare.