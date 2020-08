Diretta Lecce Parma/ Streaming video tv: Liverani per l’impresa (Serie A)

Lecce Parma, in diretta dallo stadio Via del Mare, vedrà alle ore 20.45 di stasera, domenica 2 agosto 2020, l’ultimo disperato assalto dei salentini di Fabio Liverani alla salvezza. La trentottesima giornata di Serie A ha infatti un solo verdetto ancora da sancire: chi si salverà fra Lecce e Genoa? La diretta di Lecce Parma ci dirà se i giallorossi possono ancora sperare: di certo sono obbligati a vincere, perché anche un pareggio li condannerebbe, sperando poi che da Marassi arrivino buone notizie. I pugliesi sono rimasti “vivi” vincendo mercoledì sul campo dell’Udinese e confermando di essere una squadra che sa giocare bene e proporre un buon calcio, il problema è la difesa peggiore del campionato, che rischia di essere una zavorra troppo pesante. Di certo oggi conta solo vincere, di fronte ad un Parma che dal canto suo proverà a chiudere bene: la sconfitta contro l’Atalanta ha comunque detto che gli emiliani di Roberto D’Aversa per un tempo hanno dominato, cosa che è riuscita a pochissimi contro la Dea. L’obiettivo potrebbe essere quello di entrare fra le prime dieci, anche se naturalmente le motivazioni saranno molto più forti per il Lecce…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LECCE PARMA

La diretta tv di Lecce Parma sarà garantita sui canali della piattaforma satellitare, dal momento che si tratta di una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PARMA

Parlando adesso delle probabili formazioni di Lecce Parma, osserviamo che Fabio Liverani dovrà fare a meno dello squalificato Paz. Modulo 4-3-2-1, davanti al portiere Gabriel dovrebbero giocare a destra uno fra Rispoli e Dell’Orco, in mezzo Meccariello e Lucioni e infine Donati sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo agiranno Mancosu (se ce la farà, in pre-allarme Majer), Petriccione e Barak; infine in attacco ecco Saponara e Falco alle spalle forse di Lapadula (ma le prime punte sono tutte acciaccate), a meno che in mediana non sia scelto Tachtsidis, avanzando Mancosu a danno di uno dei due trequartisti. Nel Parma molti meno dubbi, il 4-3-3 di Roberto D’Aversa sembra già essere del tutto definito con Darmian, Dermaku, Bruno Alves e Gagliolo nella difesa a quattro davanti a Sepe; a centrocampo poi ecco Kurtic in cabina di regia affiancato da Kucka e Barillà, infine nel tridente offensivo dovrebbero essere titolari Caprari in posizione centrale e le due ali Kulusevski e Gervinho.

PRONOSTICO E QUOTE

Nettamente favoriti i padroni di casa nel pronostico di Lecce Parma secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet. Il segno 1 infatti è quotato a 1,55 e si fa nettamente preferire alle altre ipotesi: il segno X per il pareggio è proposto a 4,50, infine un colpaccio del Parma varrà 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



