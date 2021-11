Diretta/ Lecce Parma streaming video tv: salentini d’acciaio (Serie B)

DIRETTA LECCE PARMA: BIG MATCH!

Lecce Parma, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Crocevia importante per i salentini, nella migliore e più lunga serie positiva del campionato cadetto. Dopo la sconfitta all’esordio in casa della Cremonese il Lecce non ha più perso, mettendo in fila ben dieci risultati utili consecutivi. L’ultima vittoria interna contro il Cosenza è arrivata dopo tre pareggi consecutivi, riportando la squadra di Baroni a ridosso del treno di testa.

Non è stato invece un buon inizio di stagione dello del Parma, che nelle ultime due sfide ha fatto però registrare un’accelerazione importante, vincendo contro il Cittadella in trasferta e contro il Vicenza in casa. 6 punti che hanno portato gli emiliani più lontani dalla zona calda della classifica e li hanno rilanciati alla rincorsa della zona play off. Al 2 agosto 2020 risale l’ultimo incrocio a Lecce tra i due club, un pirotecnico 3-4 per il Parma che segnò la retrocessione dei salentini. Il Lecce non batte gli emiliani in casa da trent’anni: 1-0 il 12 maggio 1991.

DIRETTA LECCE PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Parma sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PARMA

Le probabili formazioni di Lecce Parma, match che andrà in scena al Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve; Gendrey, Lucioni, Meccariello, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. Risponderà il Parma allenato da Enzo Maresca con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Delparto, Vazquez, Juric, Brunetta, Coulibaly; Benedyczak, Tutino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Via del Mare di Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

