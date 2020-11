Diretta/ Lecce Pescara (Serie B) streaming video tv: allenatori sulla graticola

DIRETTA LECCE PESCARA: ULTIMA SPIAGGIA PER ODDO?

Lecce Pescara, lunedì 2 novembre 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Allenatori sulla graticola in questa sfida che ha visto peraltro entrambe le squadre eliminate nel mercoledì di Coppa Italia. Il Lecce ha quantomeno fatto sudare le proverbiali sette camicie al Torino, che ha avuto la meglio sui salentini solamente ai tempi supplementari. Il Pescara ha subito un tris sul campo del Parma, ora la priorità torna al campionato dove entrambe le squadre stanno affrontando un momento complicato. Solo due punti nelle ultime tre partite per un Lecce chiamato a puntare ai piani alti della classifica. Graduatoria in cui al momento il Pescara si trova da solo in fondo con un solo punto, mettendo in fila tra campionato e Coppa cinque sconfitte consecutive con 14 gol subiti e solo 3 realizzati. Un rendimento da incubo e una nuova sconfitta nel Salento potrebbe far saltare la panchina di Massimo Oddo.

DIRETTA LECCE PESCARA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Pescara non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PESCARA

Le probabili formazioni di Lecce Pescara, sfida che andrà in scena presso lo stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eugenio Corini con un 3-5-2: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Beghetto, Rohden, Maiello, Kastanos, Zampano; Parzyszek, Ciano. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Oddo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Fiorillo; Balzano, Drudi, Bocchetti, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Memushaj; Galano; Capone, Bocic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Lecce e Pescara queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.55, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.85 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 6.40.



