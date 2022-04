Diretta/ Lecce Pescara streaming video tv: salentini, obbligo di vittoria (Primavera)

DIRETTA LECCE PESCARA PRIMAVERA: PUGLIESI FAVORITI!

Lecce Pescara, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 15.00 presso l’Heffort Sport Village sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Obbligo di vittoria per i salentini che dopo un momento positivo sono stati costretti alla sconfitta contro l’Inter seconda in classifica, impegno difficile in calendario ma che ha fatto di nuovo scivolare il Lecce al terzultimo posto in classifica.

Salentini costretti a lottare per evitare la zona play out, il Pescara è invece ormai matematicamente retrocesso nel campionato Primavera 2 ma ha dimostrato di non voler mollare e ha battuto il Milan nell’ultimo turno infrasettimanale, interrompendo una lunga scia di sconfitte. All’andata vittoria leccese in Abruzzo col punteggio di 1-2, con gol di Gonzalez e Trezza.

DIRETTA LECCE PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Pescara Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet cliccando sul canale SI Live 24, oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Pescara Primavera, match che andrà in scena all’Heffort Sport Center. Per il Lecce, Vito Grieco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Samooja; Hasic, Scialanga, Lemmens, Daka; Salomaa, Vulturar, Johannsson; Pascalau, Carrozzo, Canellas. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Servalli; Kuqi, Colazzilli, Postiglione, Scipione; Madonna, Scipioni, Mehic; Stampella, Salvatore, Mehic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Pescara Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.85.











