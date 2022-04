Diretta/ Lecce Pisa streaming video tv: pugliesi all’assalto della vetta (Serie B)

DIRETTA LECCE PISA: SPAREGGIO PER LA SERIE A

La diretta di Lecce Pisa, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, potrebbe cambiare le sorti di questa stagione. A scendere in campo allo Stadio Via del Mare, lunedì 25 aprile a partire dalle 15.00, saranno infatti due squadre che lottano per i vertici della classifica. I padroni di casa, prima di compiere il passo falso dello scorso turno, erano la capolista, mentre adesso si ritrovano a dovere difendere il secondo posto, che vale la promozione diretta. Anche gli ospiti nell’ultimo periodo hanno perso terreno e ora occupano il quinto posto della graduatoria, in piena zona play-off. Tutto, però, è ancora in gioco: solo 3 punti li separano dalla prima della classe.

Gli ultimi risultati ottenuti dalle due squadre rivelano che il Lecce dovrà rialzarsi dopo il ko a sorpresa maturato contro la Reggina, mentre il Pisa ha l’obbligo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Como. Entrambe vogliono sognare ancora in questo finale di campionato, ma sarà necessario conquistare punti sul campo per farlo.

DIRETTA LECCE PISA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecce Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Lecce Pisa in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PISA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Pisa rivelano che per la trentaseiesima giornata di Serie B i padroni di casa sono in ottima forma. Il tecnico Marco Baroni può contare su tutta la rosa a sua disposizione, incluso Blin che rientra dal turno di squalifica. I giallorossi dovrebbero dunque essere schierati in un 4-3-3 così strutturato: Gabriel; Calabresi; Lucioni, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. Gli ospiti invece dovranno rinunciare allo squalificato Toure. Tornerà a disposizione Lucca, di rientro dalla squalifica, ma non è detto che parta titolare. Il possibile 4-3-1-2 del tecnico Luca D’Angelo è questo: Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Sibilli; Torregrossa, Puscas.

QUOTE LECCE PISA

Le quote della diretta Lecce Pisa, offerte dall'agenzia di scommesse Snai, danno per favoriti i pugliesi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti proposta a 1,83. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,35. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 4,50.











