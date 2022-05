Diretta/ Lecce Pordenone streaming video tv: è un testa-coda! (Serie B)

DIRETTA LECCE PORDENONE: FESTA PER LA SERIE A!

La diretta di Lecce Pordenone, partita valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena venerdì 6 maggio a partire dalle ore 20.30. Allo Stadio Via del Mare si disputa un vero e proprio testa-coda, con piazzamenti e obiettivi diametralmente opposti. I pugliesi occupano infatti la vetta della classifica a quota 68, ma ancora non hanno la promozione diretta in pugno, dato che soltanto due punti la separano dalla terza. I friulani, invece, sono ormai matematicamente retrocessi, dato che si trovano in fondo alla classifica con soli 18 punti.

La partita odierna vale oro per i padroni di casa e vale nulla per gli ospiti. La squadra di Marco Baroni nello scorso turno avrebbe potuto conquistare in anticipo il salto in Serie A, ma ha commesso un clamoroso passo falso, venendo sconfitto dal Vicenza in virtù di una rete messa a segno nei minuti di recupero. Gli uomini di Bruno Tedino invece nell’ultima gara disputata hanno ottenuto un pari contro il Crotone, ormai anch’esso retrocesso.

DIRETTA LECCE PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecce Pordenone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta Lecce Pordenone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Lecce Pordenone in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Lecce Pordenone non risentono di particolari assenze. I padroni di casa scenderanno in campo nel loro undici migliore per potere festeggiare la promozione diretta in Serie A, mentre per gli ospiti non ci sarà particolare attenzione agli schemi, dato che si tratterà soltanto di una passerella prima di ripiombare in Serie C. Il tecnico dei giallorossi Marco Baroni dovrebbe optare per un 4-3-3 così strutturato: Gabriel; Calabresi; Lucioni, Dermaku, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. Il tecnico dei neroverdi Bruno Tedino invece opterà per il consueto 4-1-4-1: Bindi; El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura, Andreoni; Torrasi; Mensah, Deli, Lovisa, Cambiaghi; Butic.

QUOTE LECCE PORDENONE

Le quote della diretta Lecce Pordenone, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, non lasciano dubbi: il trionfo della capolista è scontato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti soltanto a 1,17. Il pareggio, con il segno X, è fissato invece a 6,00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto infine a ben 16,00.

