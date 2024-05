Diretta/ Lecce Roma Primavera streaming video tv: giallorossi per l’aggancio (12 maggio 2024)

DIRETTA LECCE ROMA PRIMAVERA: AI GIALLOROSSI SERVE LA VITTORIA

La diretta Lecce Roma in questa penultima giornata della regular season del campionato Primavera 1 regala un particolare pathos soprattutto ai giallorossi. Vista la sconfitta dell’Inter in casa della Lazio, con un successo la Roma aggancerebbe la prima posizione in classifica, oltre a blindare l’accesso diretto alle semifinali dei play off, la formazione capitolina potrebbe sognare davvero di partecipare alla post season da prima in classifica.

Il Lecce è pronto a salutare questo campionato che lo ha visto lottare con lo Scudetto sul petto: una stagione difficile con i salentini che hanno cercato soprattutto nel girone di ritorno di migliorare e risalire la china, riuscendo alla fine ad assestarsi a metà classifica, lontani dalle angustie della zona retrocessione. Lecce reduce da due pareggi consecutivi in campionato, l’ultimo in casa contro il Milan.

LECCE ROMA PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per non perdere la diretta di Lecce Roma Primavera, sarà sufficiente sintonizzarsi su Sportitalia, accessibile gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. In caso di bisogno di usufruire della diretta streaming via internet, sarà possibile comunque guardare la partita tramite l’app o il sito web di Sportitalia.

LECCE ROMA PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Lecce Roma, considerando le decisioni dei tecnici nelle ultime partite, propone queste probabili formazioni. Partiamo dai padroni di casa del Lecce allenati da Federico Coppitelli, i salentini opteranno per un modulo 4-3-2-1. Leone tra i pali, linea a quattro di difesa con Winkelmann, Esposito, Davis e Addo. A centrocampo, Samek, Minerva e Yilmaz comporranno il terzetto alle spalle dei trequartisti McJannet e Daka, con Burnete unica punta. Per la Roma di Federico Guidi, 4-3-3 con Marin tra i pali e Mannini, Keramitsis, Golic e Oliveiras titolari in difesa; Pisilli, Romano e Pagano saranno a centrocampo, tridente offensivo con Marazzotti, Alessio e Cherubini.

LECCE ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se vuoi scommettere sul match in diretta Lecce Roma Primavera, le quote fornite dall’agenzia Snai indicano i giallorossi come favoriti, con una quota di 1.50 per il segno 2, mentre la vittoria del Lecce è quotata a 4.50. La quota per il pareggio è stabilita a 4.25.











