DIRETTA LECCE ROMA PRIMAVERA, SFIDA GIALLOROSSA

Ben sedici punti di differenza in questa partita valida per la 23esima giornata di campionato. La diretta Lecce Roma Primavera si disputerà sabato 1 febbraio 2025 e vede due squadre reduci da risultati diversi. I pugliesi avevano iniziato in maniera strepitosa il 2025 battendo prima il Cagliari per 3-0, poi il Verona in trasferta di misura e infine il 3-2 al Cesena. Da lì in poi sono arrivati due ko ovvero i 2-1 incassati da Milan e Monza.

La Roma invece si è messa alle spalle le cattive prestazioni riuscendo a collezionare tre vittorie e un pareggio in quattro sfide. Se con il Monza è finita 1-1, il resto è stata una grande gioia: 4-2 al Torino, 5-4 al Cesena e infine 1-0 nel derby con la Lazio.

DOVE VEDERE DIRETTA LECCE ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lecce Roma Primavera, vi basterà accendere sul canale 60 di Sportitalia. Per quanto riguarda invece la diretta streaming potrete scegliere tra l’applicazione e il sito web sempre di Sportitalia.

LECCE ROMA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Lecce Primavera scenderà in campo con il modulo 4-3-3. In porta Rafaila, difesa a quattro con Ubani, Pacia, Esposito e Pejazic titolari. Nella zona nevralgica del campo Regetas, Gorter e Kovac mentre in avanti Delle Monache, Bertolucci e Winkelmann.

La Roma Primavera invece si disporrà con il 4-3-1-2. Tra i pali De Marzi, protetto dal quartetto Di Nunzio, Reale, Seck e Casa. Coletta e Levaz mezzali con Nardin in cabina di regia. Graziani trequartista dietro a Zefi e Misitano.

QUOTE LECCE ROMA PRIMAVERA, SU CHI SCOMMETTERE?

A partire con i favori del pronostico è la Roma a 2.05. L’1 fisso per i giallorossi è offerto a 3.05 mentre la X a 3.60. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.58 e 2.20.

