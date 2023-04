DIRETTA/ Lecce Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA LECCE ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto ormai per la diretta di Lecce Roma Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo match di alto livello? Il Lecce Primavera è la meravigliosa capolista e nelle ultime tredici partite ha raccolto dodici vittorie più un pareggio, un rendimento eccezionale che naturalmente esalta anche in classifica i giovani giallorossi, che si godono un meritato primato a quota 55 punti totali, frutto di ben diciassette vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte fino ad oggi, tanto che la differenza reti del Lecce è largamente in campo positivo (+23), a causa di 44 gol segnati a fronte dei 21 invece subiti.

La Roma Primavera arriva invece da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre giornate, continuando gli alti e bassi del 2023 per chi fino alla sosta aveva dominato. I capitolini complessivamente hanno raccolto finora 47 punti in classifica, i numeri dopo le prime ventisei giornate ci parlano di quattordici vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, con 61 gol segnati e 38 invece subiti, quindi una differenza reti che è di conseguenza molto positiva e pari a quella del Lecce (+23). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Lecce Roma Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SFIDA TUTTA GIALLOROSSA!

Lecce Roma Primavera, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. Capolista in fuga, ormai a +7 sul Torino secondo e a +8 sulla stessa Roma terza: dopo la vittoria sul campo di Bologna, la quarta consecutiva, il Lecce è ormai vicinissimo al primo posto matematico nella regular season e questo potrebbe essere l’ultimo ostacolo.

Dopo la brutta sconfitta di Verona la Roma è tornata alla vittoria contro il Milan, rimontando in una partita difficile e dimostrando di credere almeno al conseguimento del secondo posto in classifica. Nel match d’andata Roma vincente di misura allo stadio “Tre Fontane” contro il Lecce, ultimo precedente nel campionato Primavera nel Salento tra le due squadre il 2-3 in favore dei capitolini datato 7 maggio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; McJannet, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Louakima, Pisilli, Vetkal, Oliveras; Cassano, Pagano; Misitano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE ROMA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











