Diretta Lecce Roma/ Streaming video tv: Fonseca cerca il riscatto (Serie A)

Lecce Roma, diretta da Abisso, si gioca domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce che vedrà il tutto esaurito. I salentini ripartono dopo la seconda vittoria in trasferta, un brillante 1-3 in casa della Spal che ha fatto seguito al colpaccio in casa del Torino. La squadra di Fabio Liverani ha approcciato senza timori reverenziali al campionato di Serie A dal quale mancava dal 2012, ma finora non è mai riuscita a fare punti tra le mura amiche allo stadio Via del Mare, perdendo contro Verona e Napoli. In Salento arriverà una Roma bruciata dalla sconfitta interna nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta. Domenica scorsa a Bologna la squadra di Fonseca era riuscita a rialzarsi all’ultimo secondo, ottenendo tre punti d’oro con il gol di Dzeko. Contro gli orobici sono però riemersi vecchi difetti, soprattutto difensivi, di una squadra che deve trovare continuità per poter pensare di essere competitiva fino alla fine per giocarsi la qualificazione alla Champions League della prossima stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LECCE ROMA

La diretta tv di Lecce Roma sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale DAZN1 (tutti gli abbonati lo trovano al numero 209 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione DAZN per seguire questa partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lecce Roma, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 4-3-1-2 per il Lecce allenato da Fabio Liverani, in campo con: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco; Farias, Babacar. 4-2-3-1 per la Roma guidata in panchina da Paulo Fonseca, schierata con: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Lecce Roma, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella giallorossa: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 4.20 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 1.75 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 4.00 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.50 e under 2.5 quotato 2.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA