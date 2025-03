BATTAGLIA FRA GIALLOROSSI NELLA DIRETTA LECCE ROMA

Inizio fissato alle ore 20:45 di sabato 29 marzo 2025 per la diretta Lecce Roma. Presso lo Stadio Via del Mare va in scena una sfida tutta giallorossa fra due compagini che hanno bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Partendo dai padroni di casa, la squadra di mister Giampaolo sta vivendo un brutto momento avendo collezionato ben quattro sconfitte consecutive perdendo pure in casa del Genoa prima della sosta per le Nazionali. La sedicesima posizione è praticamente condivisa con il Parma che si trova alle loro spalle ma con gli stessi punti, ovvero venticinque, e distanti tre lunghezze dall’Empoli, prima squadra in zona retrocessione.

La Roma è invece in settima posizione con quarantanove punti. Mister Ranieri ha inanellato sette vittorie consecutive per consentire ai suoi di rientrare nelle caselle valevoli per un piazzamento nelle coppe europee della prossima stagione ed il traguardo è ormai a portata di mano. Un successo e la contemporanea sconfitta di Lazio e Juventus garantirebbe ai capitolini la possibilità di scavalcare i biancocelesti ed agganciare i bianconeri. Occhio però alle inseguitrici, con Fiorentina e Milan che continuano ad insediare i giallorossi.

LE INFO STREAMING VIDEO E TV PER LA DIRETTA LECCE ROMA

Ci sono due opzioni per poter seguire la diretta Lecce Roma poichè verrà trasmessa sia da Sky, in tv su Sky Calcio 4K e Sky Sport 251, oltre che su Sky Sport Calcio, che da DAZN. Appuntamento dunque in streaming sulle applicazioni ufficiali come Sky GO e pure su Now Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA DIRETTA LECCE ROMA

Il tecnico dei pugliesi Giampaolo potrebbe decidere di puntare su un aggressivo 4-3-3 con Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibal, Helgason, Pierret, Pierotti, Krstovic e Tete Morente secondo quanto emerso in merito alle probabili formazioni della diretta Lecce Roma. Mister Ranieri non dovrebbe invece abbandonare il collaudato modulo 3-4-2-1. L’undici di partenza sarà formato da Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Paredes, Cristante, Salah-Eddine, Soulé, Pellegrini e Shomurodov.

PRONOSTICO E QUOTE DELLA DIRETTA LECCE ROMA

I bookmakers sembrano indicare all’unisono come gli ospiti siano favoriti per il successo stando alle quote offerte per l’esito finale della diretta Lecce Roma. La vittoria della squadra capitolina, rappresentata dal segno 2, viene pagata ad appena 1.85 per esempio da Sisal, che propone invece il segno x valevole per il pareggio a 3.40. Al contempo poco probabile risulta il trionfo dei pugliesi, con l’1 quotato addirittura a 4.50.