DIRETTA/ Lecce Roma video streaming tv: è dominio capitolino nei 37 precedenti (Serie A, 1 aprile 2024)

DIRETTA LECCE ROMA, I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta di Lecce Roma. Prima di viverci il match, diamo un’occhiata ai testa a testa. Su 37 partite i capitolini ne hanno vinte 25, pareggiandone 10 e perdendone 2. I due successi pugliesi sono datati 1986, 3-2 all’Olimpico, e 2012 in occasione del 4-2 firmato Muriel e Di Michele, autori di una doppietta a testa. Di Bojan e Lamela i gol della bandiera. Per il resto come detto è stato praticamente un dominio Roma.

Al momento c’è una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi in favore della squadra della Capitale composta da cinque vittorie e un pareggio, quello per 1-1 del 2023. Tra queste vittorie, c’è il 4-0 del 2020 targato under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov, nessuno di questi più alla Roma. Tra l’altro, questo è stato il successo con lo scarto più ampio tra queste due compagini a confronto.

LECCE ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Lecce Roma sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

LECCE ROMA, RENDIMENTI OPPOSTI

La diretta Lecce Roma, in programma lunedì 1 aprile alle ore 18:30, racconta della 30esima giornata di Serie A. Con il cambio d’allenatore, i pugliesi sono finalmente ritornati a vincere in occasione dell’1-0 sul campo della Salernitana. I tre punti a Lecce in un colpo solo mancavano dal 3-2 alla Fiorentina di febbraio, più di un mese di distanza.

La Roma invece è in un periodo a dir poco clamoroso. Basti pensare che nelle nove panchine dell’era De Rossi, che dunque oggi toccherà doppia cifra in campionato, sono arrivate ben sette vittorie, un pareggio guadagnato in extremis contro la Fiorentina e l’unica sconfitta subita contro l’Inter di Inzaghi, prossima allo Scudetto.

LECCE ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Roma vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Falcone, difesa a quattro con Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. In mediana Ramadani giocherà con Blin mentre il trio Almqvist, Oudin e Piccoli agirà alle spalle di Krstovic.

La Roma risponde invece con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Svilar, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. A centrocampo le due mezzali saranno Cristante e Bove con Paredes regista. Tridente con Baldanzi, Lukaku e El Shaarawy.

LECCE ROMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta di Lecce Roma danno favorita la squadra ospite a 2. Secondo bet365, l’1 è offerto a 4 mentre la X a 3.30.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match tra le due squadre, è dato a 2.20 contro l’1.65 dell’Under. Il Gol lo troviamo a 1.95, No Gol a 1.80.











