Diretta/ Lecce Roma streaming video tv: sfida giallorossa! (Serie A)

DIRETTA LECCE ROMA: AL VIA DEL MARE ARRIVA MOURINHO

La diretta Lecce Roma, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle 18:00, vede un match tra due squadre reduci da una vittoria per 2-0. I pugliesi hanno battuto la Cremonese in trasferta con le reti di Baschirotto e Strefezza mentre i capitolini sono riusciti a superare l’Empoli grazie ai gol targati Ibanez prima e Abraham poi. Successi che hanno aiutato i ragazzi di Baroni ad incrementare il vantaggio sulla zona retrocessione distante ora nove punti e i giallorossi della Capitale ad approfittare col senno di poi al pari della Lazio per accasarsi al terzo posto a tre punti dall’Inter seconda.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA/ Quote: Spinazzola spicca tra gli assenti

Media di poco più di un punto a partita per il Lecce con undici in dieci gare e una differenza reti di -1 con dodici gol fatti e tredici incassati. La Roma invece è la seconda miglior squadra insieme all’Atalanta per rendimento in trasferta grazie ai ventuno punti.

LECCE ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lecce Roma è visibile come di consueto su Dazn, emittente che detiene per tutte le partite di Serie A i diritti di visione grazie all’acquisto dell’abbonamento mensile oppure stagionale.

DIRETTA/ Napoli Lecce Primavera (risultato finale 2-3): colpaccio-show pugliese!

Sarà inoltre possibile attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

LECCE ROMA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Roma vede i padroni di casa scendere col 4-3-3 con Falcone in porta, solita difesa formata da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. A centrocampo spazio a Gonzalez, il richiestissimo Hjulmand e l’ex Sampdoria Askildsen. Reparto offensivo confermatissimo con Strefezza, Colombo e infine Di Francesco.

La Roma invece risponde col 3-4-2-1 che vede Rui Patricio a difendere la porta degli ospiti, Mancini con Smalling e Ibanez in difesa. Zalewski agirà sulla fascia destra con El Shaarawy sul lato opposto, Matic e Cristante in mediana. Sulla trequarti Dybala e Pellegrini supporteranno un ritrovato Tammy Abraham.

Probabili formazioni Lecce Roma/ Diretta tv: Zalewski ancora a destra? (Serie A)

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Lecce Roma indicano favoriti gli ospiti con Snai che quota il successo esterno a 2. Vittoria interna a 4.25 con il pareggio a 3.20. Vedremo segnare almeno tre reti? La quota a riguardo è di 2.10 la posta in palio.

L’uscita dal campo da imbattuta del Lecce la troviamo a 1.80, interessante il Gol a quasi 2.00. Se finirà come all’andata 2-1 per la Roma verrà pagata nove volte la quota in palio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA