DIRETTA LECCE ROVERETO/ Streaming video tv: l’analisi di mister D’Aversa (oggi 22 luglio 2023)

DIRETTA LECCE ROVERETO: PARLA D’AVERSA

Mentre attendiamo la diretta di Lecce Rovereto, possiamo naturalmente riportare le dichiarazioni di mister Roberto D’Aversa dopo la prima partita amichevole già disputata dal suo Lecce nel corso del ritiro estivo, vinta per 15-1 dai giallorossi salentini contro il Postal. Il risultato non era in discussioni, ma quali indicazioni ha ricavato D’Aversa per il suo Lecce? “Sicuramente era una partita in cui bisognava smaltire i primi giorni di lavoro dando qualche concetto. L’interpretazione e l’atteggiamento, nonostante il valore basso dell’avversario, sono stati importanti”, aveva dichiarato il nuovo allenatore.

Spazio anche a una battuta sul modulo tattico e sui ragazzi della Primavera del Lecce: “Ogni allenatore deve analizzare il materiale a disposizione e interpretare un sistema di gioco. I numeri non contano. Il sistema lo danno i giocatori a disposizione. Era programmato il minutaggio di ogni giocatore, non più di 45 ciascuno. Tra i Primavera c’è qualche elemento interessante ma non dobbiamo responsabilizzarli più del dovuto. Hanno bisogno di un margine di errore, non vanno illusi. I ragazzi sono molto educati e lavorano bene, è importante”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE ROVERETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Rovereto sarà visibile su Telerama in TV ed in streaming sui propri canali. La telecronaca è stata affidata a Mario Vecchio. Aggiornamenti in tempo reale, come sempre, sui canali ufficiali del club salentino.

SECONDA SGAMBATA PER I SALENTINI

Lecce Rovereto, in diretta sabato 22 luglio 2023 alle ore 17.30 presso il centro sportivo di Folgaria sarà una sfida amichevole, la seconda per la squadra del neo tecnico Roberto D’Aversa da quando è iniziato il ritiro pre-campionato. Più avanti, invece, i giallorossi disputeranno altri test, aumentando sempre il coefficiente di difficoltà. Il 26 luglio ci sarà il test contro il Padova mentre, prima di completare la fase del ritiro a Folgaria, il Lecce disputerà una gara contro il Cittadella (30 luglio a Lavarone).

Al momento, invece, l’unica sfida dei salentini che, tra l’altro, ha segnato l’esordio sulla panchina giallorossa di mister Roberto D’Aversa, è stata quella contro i dilettanti della Rappresentativa US Postal. Nell’amichevole sopra citata, terminata 15-1, in grande spolvero Ceesay e Rodriguez.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROVERETO

Le probabili formazioni della diretta Lecce Rovereto, match che andrà in scena presso il centro sportivo di Folgaria. L’unica certezza di questo match è il sistema di gioco. La squadra del neo tecnico Roberto D’Aversa si schiererà con il canonico 4-3-3 deciso dai vertici giallorossi in virtù del progetto tecnico creato sulla prima squadra e su tutto il settore giovanile. Probabilmente si vedranno in campo tutti i giallorossi a disposizione del tecnico e con un minutaggio relativo ai rispettivi stati di forma.

I primi undici a scendere sul rettangolo verde dovrebbero essere Bleve tra i pali davanti alla difesa composta da Gendrey, Pongracic, Romagnoli e Gallo. A centrocampo Blin, Maleh e Gonzalez. Nel tridente Corfitzen, Ceesay e Di Francesco. Non dovrebbero prendere parte al test odierno Strefezza, Baschirotto, Hjulmand e Banda oltre all’ultimo arrivato Rafia.











