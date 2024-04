Diretta Lecce Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: importante per la salvezza! (oggi 22 aprile 2024)

DIRETTA LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA: PER LA SALVEZZA!

Lecce Sampdoria Primavera sarà in diretta dal Comunale San Pietro in Lama, alle ore 11:00 di lunedì 22 aprile: valida come posticipo nella 30^ giornata del campionato Primavera 1 2023-2024, è una delicatissima sfida per la salvezza tra due squadre che sono reduci da sconfitte. Il Lecce, che ha operato una bella rimonta nel girone di ritorno, è caduto sul campo della Lazio ma comunque ha quattro punti di margine sulla Sampdoria e oggi può prendersi un bel pezzo di permanenza nella massima serie.

I giovani blucerchiati invece rischiano grosso: già settimana scorsa hanno perso in casa contro il Bologna una partita diretta per salvarsi, i margini di errore stanno iniziando ad assottigliarsi e dunque in questa matinée servirà una vittoria per uscire dai guai. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Lecce Sampdoria Primavera, intanto facciamo un rapido quadro della situazione per quanto riguarda le formazioni ufficiali di questa partita.

LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Lecce Sampdoria Primavera dovrete sintonizzarvi su Sportitalia: il canale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre e quindi è in chiaro, trasmette alcune delle partite del campionato Primavera 1 ma tutto il torneo Under 19 è appannaggio di Sportitalia, che infatti mette a disposizione anche il servizio di diretta streaming video. Nel caso specifico di questo match, le due opzioni per la mobilità sono il sito www.sportitalia.com o la relativa app, che dovrete installare e attivare sui vostri apparecchi.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA

Si gioca tra pochi minuti, dunque ecco le formazioni ufficiali di Lecce Sampdoria Primavera. I salentini scendono in campo con Helm e Lemmens davanti, non sono dunque in campo né Burnete né McJannet nella squadra di Vito Grieco, cè però Vulturar che come sempre si occuperà della cabina di regia e dalla prima squadra ecco arrivare Joan Gonzalez a dare una mano, ci sarà anche Daka che percorrerà la corsia esterna con Samooja che andrà invece in porta.

La Sampdoria si affida a un 4-4-2 con Migliardi e Sepe centrali a protezione di Saio, mentre Villa e Somma sono i laterali in difesa; le catene esterne vengono completate da Pozzato e Bonfanti che agiscono sulla linea del centrocampo, in mezzo al campo a fare legna e costruire gioco ecco invece Yepes Laut e Chilafi. Come coppia offensiva mister Tufano sceglie invece Di Stefano e Bianchi: ora non ci resta che vedere come andranno le cose nella diretta di Lecce Sampdoria Primavera.

