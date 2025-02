DIRETTA LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Lecce Sampdoria Primavera, della quale possiamo anche dire – prima del calcio d’inizio – che i precedenti ufficialmente registrati sono sette e fanno capo agli ultimi tre anni, il quadro ci parla di tre vittorie blucerchiate a fronte di due affermazioni salentine e dunque anche di due pareggi. All’andata, curiosamente, la Sampdoria penultima in classifica ha vinto 3-1 a Bogliasco; l’ultima giocata qui, nell’aprile scorso, l’aveva vinta il Lecce. Sul campo 1-0 con il gol di Dario Daka; il successo era stato trasformato in un 3-0 a tavolino perché la Sampdoria aveva schierato contemporaneamente sette giocatori nati nel 2004, quando il limite era di sei.

Volendo invece parlare di una vittoria blucerchiata in Puglia, la troviamo nel gennaio 2022: al vantaggio salentino di Joan Gonzalez aveva risposto Lorenzo Distefano, che nella ripresa aveva trovato la doppietta personale prima che Daniele Montevago, nel recupero, sigillasse il risultato. Tempi lontani per una Sampdoria che oggi è pericolosamente vicina alla retrocessione, ma la speranza è sempre l’ultima a morire e allora noi stiamo a vedere cosa succederà oggi, la diretta Lecce Sampdoria Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA

Per la diretta Lecce Sampdoria Primavera in tv vi dovrete riferire a Sportitalia, che trasmette il match al numero 60 del digitale terrestre – in chiaro – oppure con la diretta streaming video fornita da sito, applicazione o il canale SI Solo Calcio.

LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA: SALENTINI IN CRISI!

Manca poco alla diretta Lecce Sampdoria Primavera, che si gioca alle ore 13:00 di domenica 23 febbraio: in campo per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025, pochi giorni dopo un turno infrasettimanale che ha certificato la crisi dei salentini: il Lecce ha subito quattro gol dalla Juventus ed è così rimasto in una zona di classifica pericolosa, perché la distanza rispetto al playout non è davvero troppa e aver perso quattro delle cinque partite più recenti ha influito su una squadra che solo nel 2023 ha vinto lo scudetto, e avrebbe potuto provare a lanciarsi verso i playoff.

La Sampdoria comunque è messa molto peggio: sono già un ricordo le due vittorie consecutive che avevano dato un po’ di speranza ai blucerchiati, il pareggio contro l’Empoli di mercoledì ha spostato poco e in questo momento sarebbe retrocessione, anche se andare a prendersi almeno lo spareggio rimane un obiettivo possibile. Naturalmente entrambe le squadre hanno bisogno di vincere e questo è il tema principale che ci accompagna nella diretta Lecce Sampdoria Primavera, per la quale ora proveremo a studiare le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA

Giuseppe Scurto cambierà qualcosa nella diretta Lecce Sampdoria Primavera? Possibile: in difesa magari no con Ubani, Scott, Pacia e Addo che saranno sempre i quattro a protezione di Rafaila, a centrocampo però Nico Kovac e Minerva si candidano per essere titolari e a rischiare il posto sono soprattutto Denis e Gorter, può essere confermato Enes Yilmaz che darebbe anche una mano a un reparto avanzato nel quale Delle Monache dovrebbe essere impiegato sull’esterno, magari con il rientro anche di Winkelmann a supporto della prima punta Kodor.

Nella Sampdoria Primavera di Alessandro Lupi avremo il rientro di Bacic, che dunque potrebbe giocare da prima punta: qui Ntanda, Giuseppe Forte e Paratici sono in ballottaggio per l’altra maglia offensiva, Patrignani e Giolfo invece si “scontrano” sulla trequarti mentre a centrocampo dovremmo avere Casalino e Boiro Balde accompagnati dagli esterni Thiago e Nhaga, difesa poi con Ovalle Santos che si può adattare a braccetto schierandosi al fianco di Dimitrov e Papasergio, con Scardigno (ottimo a Empoli) come portiere.