Diretta Lecce Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: punti già pesanti

DIRETTA LECCE SAMPDORIA: SFIDA DELICATA!

Lecce Sampdoria Primavera, in diretta alle ore 12.30 di oggi, venerdì 28 gennaio 2022, si gioca per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1, che riparte dopo una sosta di oltre un mese dato che alle festività si è aggiunto lo stop per il Covid. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo dire che la diretta di Lecce Sampdoria Primavera mette in palio punti che devono valere innanzitutto per la tranquillità: i giallorossi salentini hanno infatti solo 16 punti e devono lottare per la salvezza, ma pure la Sampdoria a quota 19 ha bisogno della vittoria per guardare avanti e non indietro…

Oltre un mese è passato dalle precedenti partite, possiamo ricordare che il Lecce aveva finito bene il 2021 battendo il Pescara a domicilio per 1-2 mentre la Sampdoria aveva vinto per 2-1 sul Verona. Ottima chiusura, ma parliamo di oltre un mese fa: dopo la lunghissima sosta, chi saprà ripartire meglio? Ce lo dirà il campo, al termine di Lecce Sampdoria Primavera…

DIRETTA LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Sampdoria Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 61, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA

Con grande cautela considerata la lunghissima sosta, proviamo a dire qualcosa circa le probabili formazioni di Lecce Sampdoria Primavera. Per il Lecce di Vito Grieco il modulo di riferimento dovrebbe comunque essere il modulo 4-3-3 con il capitano Vulturar perno del centrocampo e il tridente offensivo con Salomaa e Dana ai fianchi del centravanti, che dovrebbe essere Oltremarini.

Quanto alla Sampdoria di mister Felice Tufano, modulo 3-4-1-2 e una modifica forzata in difesa, dove è squalificato capitan Aquino; nel reparto offensivo invece i giocatori di spicco sono Di Stefano, Montevago e Polli, ma naturalmente molto dipenderà nelle scelte di formazione dalle condizioni di forma di ciascuno, tra il lungo stop e il Covid.



