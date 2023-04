DIRETTA/ Lecce Sampdoria (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca Ceesay!

DIRETTA LECCE SAMPDORIA (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA CEESAY!

Gallo in mezzo, Strefezza allunga per Ceesay che di testa trova la facile parata di Ravaglia. Prova a scendere sulla sinistra Augello, lo chiude Gendrey. Ceesay! La sblocca il Lecce! Il centravanti apre per Strefezza che serve il centravanti, da solo contro Ravaglia non sbaglia. Hjulmand prova da fuori area, para facile Ravaglia. Gendrey in mezzo, Ceesay sfiora la doppietta personale. Sampdoria che ora si riversa in avanti a caccia del pari. Oudin serve in contropiede Gallo che calcia ma spreca il raddoppio. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

LECCE SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lecce Sampdoria sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Lecce Sampdoria grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

OUDIN PERICOLOSO!

Inizia il match tra Lecce e Sampdoria. Umtiti colpisce la palla di testa su calcio d’angolo, Ceesay non ci arriva per pochissimo! Azione personale di Strefezza, Augello riesce a fermarlo prima che entri in area di rigore, ottimo inizio del Lecce. Oudin ci prova da fuori area, la sfera termina fuori davvero di poco. Ottimo inizio dei salentini per una sfida che vale tantissimo in chiave salvezza. Scambio tra Zanoli e Leris, proprio Zanoli viene fermato da Hjulmand. Azione personale di Strefezza che serve Di Francesco in area, stop e tiro, palla fuori. Ancora Oudin pericoloso! Triplo tentativo di Oudin, salvano Amione, Ravaglia e poi Zanoli! (agg. Umberto Tessier)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Lecce Sampdoria sta per cominciare e uno sguardo alle statistiche ci aiuta a prepararci al meglio a questa sfida. I pugliesi sono stati capaci di mettere a referto 27 punti, 15 di essi in trasferta e 12 tra le mura amiche. Anche se in casa sono stati collezionati 3 punti in meno, c’è da dire che i giallorossi hanno segnato di più proprio al Via del Mare con 14 centri a 11.

I blucerchiati sono ultimi in classifica con appena 15 punti, 8 di essi conquistati proprio in trasferta. Al Ferraris sono arrivati 8 dei 18 gol in totale con sei reti di differenza tra quelli subiti in territorio ligure (22) e i restanti (28). Una stagione complicata per la Samp chiamata agli ultimi sforzi per salvarsi, anche se la situazione è veramente critica. Ecco le formazioni ufficiali del match: Lecce: Falcone, Baschirotto, Di Francesco, Gendrey, Gallo, Strefezza, Oudin, Blin, Hjulmand, Ceesay, Umtiti. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Banda, Voelkerling, Maleh, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni. Sampdoria: Ravaglia, Amione, Augello, Djuricic, Rincon, Lammers, Nuytinck, Winks, Gabbiadini, Leris, Zanoli. A disposizione: Turk, Zorzi, Gunter, Oikonomou, Sabiri, Murillo, Ilkhan, Quagliarella, Murru, Paoletti, Cuisance, Rodriguez. Allenatore: D. Stankovic (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LECCE SAMPDORIA: SALENTINI IN CERCA DEI 3 PUNTI!

Lecce Sampdoria, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare, si giocherà alle ore 12.30 di oggi, domenica 16 aprile 2023, come lunch match della trentesima giornata di Serie A. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che potrebbe dominare la paura nella diretta di Lecce Sampdoria. La situazione è particolarmente delicata per i giallorossi di Marco Baroni, a lungo ottimi protagonisti del campionato ma adesso reduci da una striscia di ben sei sconfitte consecutive da spezzare al più presto per non mettere a rischio una salvezza che a febbraio sembrava già in tasca. Contro il Napoli sono arrivati segnali di ripresa, ma adesso servono i punti…

La partita casalinga contro il fanalino di coda della classifica è onestamente una ghiotta occasione: per la Sampdoria di mister Dejan Stankovic forse le speranze sono già finite, affondate dalla sconfitta casalinga di sabato scorso contro la Cremonese nel match tra le ultime due. Adesso i blucerchiati sono ultimi da soli, vero che mancano ancora nove giornate ma il rendimento da qui in poi dovrebbe lievitare in modo clamoroso. Serve solo vincere per tenere accesa una piccola speranza: la risposta arriverà naturalmente dalla diretta di Lecce Sampdoria…

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SAMPDORIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Lecce Sampdoria. Marco Baroni nel suo modulo 4-3-3 darà spazio a Falcone tra i pali, protetto dalla difesa a quattro con Gendrey, Baschirotto, Umtiti e infine uno tra Gallo e Pezzella come terzino sinistro; a centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sul terzetto formato da Gonzalez, Hjulmand e Blin; in attacco infine per il Lecce è in ballottaggio tra Ceesay e Colombo la maglia da centravanti del tridente che vedrà poi Strefezza ala destra e Di Francesco a sinistra.

La risposta della Sampdoria di Dejan Stankovic prevederà il modulo 3-4-2-1 nel quale Zanoli e Murillo si contendono il posto a disposizione al fianco di Nuytinck e Amione nella difesa a tre davanti al portiere Ravaglia; a centrocampo ecco un dubbio a sinistra fra Augello e Murru per affiancare Leris a destra e i due mediani Winks e Rincon; infine nel reparto offensivo della Sampdoria le tre maglie da titolare dovrebbero andare a Cuisance, Djuricic e Gabbiadini.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Lecce Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale già a quota 3,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere invece la Sampdoria a vincere.











