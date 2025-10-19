Diretta Lecce Sassuolo Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di campionato.

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Lecce Sassuolo Primavera? Facciamo il punto della situazione e in questo modo avremo a che fare con una serie di numeri che potrebbero evidenziare i trend delle due compagini. Il Lecce è tra le squadre più aggressive del campionato: 12,4 recuperi palla medi nella metà campo avversaria e un pressing che spesso porta al gol – il 38% delle reti nasce da un recupero entro 25 metri dall’area rivale. Il Sassuolo, al contrario, preferisce impostare da dietro: 58% di possesso medio, con l’82% di precisione nei passaggi sotto pressione.

Le occasioni migliori arrivano dalle fasce, dove il 65% delle azioni pericolose prende forma grazie ai terzini offensivi. Nelle ultime cinque partite, i salentini hanno segnato il 60% dei loro gol tra il 15’ e il 45’, mentre il Sassuolo cresce nel finale (40% delle reti dopo il 75’). Sarà una gara di ritmi alti e letture tattiche, dove il Lecce cercherà di sporcare la costruzione emiliana e trasformarla in ripartenze letali. Adesso via al commento live della diretta di Lecce Sassuolo Primavera, si comincia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

LECCE SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà Sportitalia a mandare in onda in tv la diretta Lecce Sassuolo Primavera, di conseguenza questa emittente fornirà anche la diretta streaming video tramite il suo sito ufficiale.

LECCE SASSUOLO PRIMAVERA: SITUAZIONI BEN DIVERSE!

Situazioni ben diverse nella diretta Lecce Sassuolo Primavera, partita che si gioca alle ore 13:00 di domenica 19 ottobre 2025 e rientra nell’ottava giornata del campionato Primavera 2025-2026, ci sono otto punti a separare le due squadre in classifica con i neroverdi che stanno facendo decisamente meglio.

Si trovano appena sotto la zona playoff e hanno vinto quattro delle ultime cinque partite; prima della sosta per le nazionali, battendo la Cremonese di misura, hanno ripreso la marcia che si era interrotta con la sconfitta a Veronello, dunque un ottimo modo adesso per confermarsi sarebbe quello di vincere in Salento.

Il Lecce sta faticando di più, infatti a oggi giocherebbe il playout: l’ultima vittoria, contro il Monza, risale allo scorso 14 settembre ma l’incredibile pareggio contro la Juventus, risalente a due settimane fa, può aver dato un po’ di fiducia a una squadra che aveva già fermato la Lazio, e dunque è forse in ripresa.

Staremo a vedere, perché comunque siamo ancora all’inizio della stagione; intanto però la diretta Lecce Sassuolo Primavera rimane intrigante e questo è vero anche per le decisioni dei due allenatori, che ora andiamo ad analizzare.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO PRIMAVERA

È il 4-3-3 il modulo scelto da Simone Schipa per la diretta Lecce Sassuolo Primavera, probabilmente anche con gli stessi effettivi del 3-3 contro la Juventus e quindi con Pehlivanov e Pacia a proteggere Penev mentre Kozarac e Dalla Costa si prendono le fasce come terzini, in mezzo al campo Milojevic rimane titolare in compagnia di Gorter e Di Pasquale e quindi passiamo al tridente offensivo, dove Paco Esteban ha già tre gol in campionato e dovrebbe essere supportato da Lærke sulla fascia destra e Onyemachi che parte a sinistra, stabiliremo tra poco se sarà davvero così.

Agisce invece con il rombo Emiliano Bigica: Weiss è il suo vertice basso in mediana, Frangella si piazza tra centrocampo e attacco e questa è la spina dorsale di una squadra che dovrebbe avere in Vezzosi e Macchioni i centrali davanti a Nyarko con Campani e Tampieri a correre sulle corsie, poi due mezzali con Cardascio e Tomsa che sono comunque insidiati da Mussina, che spera di avere una maglia da titolare al pari di Chiricallo e Daldum per quanto riguarda il reparto avanzato, qui però Negri e Kulla partono ancora con un lieve vantaggio e potrebbero essere confermati.