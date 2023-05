DIRETTA/ Lecce Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via!

DIRETTA LECCE SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Lecce Sassuolo Primavera sta finalmente per farci compagnia, e sui precedenti di questa partita possiamo dire che ne abbiamo tre. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella passata stagione: i giovani salentini sono passati dall’essere una squadra che doveva salvarsi a quella che guida la classifica del campionato 1, e contro i neroverdi non ha mai perso. Abbiamo infatti due vittorie e un pareggio; lo scorso gennaio il Lecce Primavera si era imposto per 3-2 in trasferta, mentre nell’ottobre di due anni fa sul campo del Sassuolo era maturato un 1-1.

Nell’unica partita finora disputata in casa del Lecce, è arrivato un 2-1 a favore dei giallorossi: era metà marzo (ovviamente del 2022), nel primo tempo Dario Daka aveva portato in vantaggio la squadra di Vito Grieco e all’inizio del secondo tempo Joan Gonzalez aveva raddoppiato su rigore, inutile il gol della bandiera che il Sassuolo aveva trovato con Salim Abubakar. Adesso per noi è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il campo, perché finalmente ci siamo: la diretta di Lecce Sassuolo Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Sassuolo Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

LECCE SASSUOLO PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecce Sassuolo, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato Primavera 1. Salentini chiamati a difendere un primato in classifica tornato a rischio dopo gli ultimi risultati negativi. Il Lecce ha infatti perso anche nell’ultima trasferta di Firenze e si ritrova ora ad aver raccolto solamente 2 punti nelle ultime 4 sfide di campionato. Con la vittoria sull’Udinese il Torino secondo si è portato a -1 ma ora i pugliesi hanno la chance di riportarsi a +4.

Sarà necessario battere un Sassuolo sempre più in corsa per un posto nei play off, grazie soprattutto all’ultima vittoria contro la Roma che ha permesso ai neroverdi di staccare proprio i giallorossi in classifica e di isolarsi al quarto posto nella graduatoria. Nel match d’andata colpo esterno del Lecce che ha vinto 2-3 al “Ricci” di Sassuolo, ultimo precedente tra le due squadre nel Salento nel campionato Primavera datato 14 marzo 2022, 2-1 per il Lecce il risultato finale in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Sassuolo Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; McJannet, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Zacchi; Cannavaro, Loeffen, Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari, Abubakar; Bruno; D’Andrea, Russo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE SASSUOLO PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











