Diretta Lecce Sassuolo/ Streaming video tv: neroverdi puntano i play-off (Primavera)

DIRETTA LECCE SASSUOLO PRIMAVERA: PUNTI PREZIOSI

La diretta di Lecce Sassuolo, match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena nel posticipo di lunedì 14 marzo alle ore 12.00. Le due squadre scenderanno in campo per conquistare punti preziosi per perseguire i rispettivi obiettivi. I padroni di casa puntano a guadagnarsi la salvezza, dato che si trovano attualmente al sedicesimo posto della classifica, in zona spareggio. Gli ospiti invece vogliono agguantare un posto in zona play-off, dato che al momento si trovano appena fuori, al settimo posto della classifica. Entrambe non vogliono rinunciare alla posta in palio ed entrambe sono in cerca di rivalsa.

Nel turno infrasettimanale, infatti, i pugliesi sono stati messi ko in casa del Milan per 1-0. Una sconfitta che ha messo un punto alla striscia positiva che avevano ottenuto con due vittorie consecutive contro Atalanta e Genoa. Anche gli emiliani, dall’altra parte, vogliono tornare al successo: nell’ultima giornata sono stati battuti, anch’essi per 1-0, dal Torino. In questo caso la striscia positiva interrotta era composta da ben tre vittorie. Ad affrontarsi dunque ci sono due squadre che hanno vissuto negli ultimi tempi un percorso parallelo, anche se dalla classifica non sembra.

DIRETTA LECCE SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Lecce Sassuolo Primavera, in programma a partire dalle ore 12.00, sarà visibile in chiaro – senza dunque il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento – sui canali di SportItalia del digitale terrestre. L’emittente televisiva, infatti, ormai da anni detiene i diritti per la trasmissione degli impegni del campionato di Primavera 1. Le partite non sono tuttavia disponibili esclusivamente in televisione, bensì anche in streaming video tramite il sito internet ufficiali oppure l’applicazione per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Sassuolo Primavera dipenderanno molto dalle condizioni fisiche dei giocatori a disposizione dei due allenatori, dato che entrambe le squadre sono scese in campo nel turno infrasettimanale. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3: Samooja; Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar; Johannsson, Pascalau, Carrozzo; Daka, Scialanga, Lemmens. Gli ospiti dovrebbero schierarsi a specchio: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Romagna, Paz; Abubakar, D’Andrea, Zenelaj; Mata, Toure, Samele.



